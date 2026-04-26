Ellos fueron los padrinos de boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Daniela Ospina y Gabriel Coronel celebran su unión el 18 de abril en Medellín. Después del evento, sus seguidores muestran interés por conocer detalles de la ceremonia y las celebraciones que rodean el matrimonio. A través de sus redes sociales, la empresaria interactúa con su audiencia y responde preguntas relacionadas con la boda.

Mira también: Daniela Ospina y Gabriel Coronel olvidaron importante objeto para sellar su amor en la boda



Padrinos de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

En una dinámica realizada en sus historias de Instagram, Ospina aborda varias inquietudes de sus seguidores. Entre ellas, surge la pregunta sobre quiénes fueron los padrinos de la ceremonia. La empresaria indica que los elegidos son la tía Lidia y el tío Julio. Explica que estas personas tienen un papel cercano en la vida de Gabriel Coronel y que han estado presentes en distintos momentos, por lo que desde el inicio consideran su participación como padrinos en la boda.



Ospina también señala que la decisión se toma de manera conjunta y desde las primeras etapas de la organización del matrimonio. Menciona que la elección responde a la relación cercana que mantienen con ellos y a su presencia constante en la vida de la pareja. Además, informa que en los días posteriores planea buscar y compartir el video del momento en que realizan la petición para que asuman este rol, con el fin de mostrarlo a sus seguidores.





La interacción en redes sociales forma parte de la manera en que la pareja comparte aspectos de su vida personal tras la celebración. Las publicaciones permiten ampliar la información sobre el evento, incluyendo detalles que no se conocen durante la ceremonia.

Publicidad

Mira también: Daniela Ospina habla de su boda y revela dato de su matrimonio con James Rodríguez

Daniela Ospina muestra los cuatro vestidos que usó en celebración de su boda" type="text/html" data-cms-ai="0"> Daniela Ospina muestra los cuatro vestidos que usó en celebración de su boda Daniela presenta los atuendos que utiliza durante los distintos momentos de la celebración. La pareja realiza varias actividades previas y posteriores al matrimonio, por lo que la modelo viste cuatro conjuntos diferentes.

En una primera celebración, utiliza un vestido blanco que deja al descubierto los hombros y el pecho. La prenda presenta una falda corta en la parte delantera y una extensión en la parte posterior. Para otra ocasión, elige un pantalón blanco con detalles en encaje, acompañado de una blusa que incorpora una extensión de tela larga en uno de los lados.

Publicidad

Durante la ceremonia principal, Ospina viste un traje de novia elaborado en seda blanca. El diseño incluye un busto con drapeado asimétrico y bordados con aplicaciones que delinean la zona superior. La falda presenta volumen y una abertura en la pierna izquierda.

En la celebración posterior al matrimonio religioso, utiliza un vestido de corte recto y largo, con cuello alto y hombros descubiertos. El conjunto incorpora bordados y se complementa con guantes transparentes con aplicaciones. Estas publicaciones permiten observar los cambios de vestuario que acompañan cada momento del evento.

Mira también: Sorpresa de Salomé a Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda, y más detalles

