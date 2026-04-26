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Quiénes fueron los padrinos de boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel - CaracolTV

Tras su matrimonio el 18 de abril en Medellín, Daniela Ospina revela quiénes fueron los padrinos y comparte detalles de la celebración y los atuendos que utilizó durante los días del evento.

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Ellos fueron los padrinos de boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Tras su matrimonio el 18 de abril en Medellín, Daniela Ospina revela quiénes fueron los padrinos y comparte detalles de la celebración y los atuendos que utilizó durante los días del evento.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de abr, 2026
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