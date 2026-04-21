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Salomé Rodríguez dio sorpresa a Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda

Sorpresa que les dio Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, a Daniela Ospina (su mamá) y Gabriel Coronel, en su matrimonio en Medellín. Tuvo lindo detalle.

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Sorpresa de Salomé a Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda, y más detalles

Los reveló el periodista y presentador Jomari Goyso, uno de los invitados al matrimonio religioso que se organizó en Medellín, tierra natal de la empresaria antioqueña.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Sorpresa de Salomé a Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda