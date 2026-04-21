Sorpresa de Salomé a Daniela Ospina y Gabriel Coronel en su boda, y más detalles

Aunque Daniela Ospina y Gabriel Coronel transmitieron en vivo la ceremonia religiosa en la que volvieron a dar el sí, pues en 2023 ya se habían casado por lo civil, el festejo, que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de la capital antioqueña, fue un evento privado, del que se han conocido detalles, por las publicaciones de los invitados.

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Goyso, por ejemplo, reveló, según Hola, que antes del primer baile de los novios, Salomé Rofríguez, hija de Daniela Ospina y quien la entregó en el altar, sorprendió a la pareja al dedicarles unas emotivas palabras, ante los casi 200 invitados presentes.

Los recién casados escogieron el tema ‘Tan enamorados’, de Ricardo Montaner, para abrir la fiesta, y Gabriel Coronel se animó a cantar uno de sus temas, mientras su esposa y Salomé lo acompañaron en la tarima, como bailarinas.





Entre los famosos que asistieron al matrimonio estuvieron Danielle Arciniégas y David Escobar (cantante de Piso 21 y conocido como DIM), El Mindo, Catalina Maya y, por supuesto, David Ospina, uno de los arqueros de la Selección Colombia y hermano de la novia.

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Ospina reapareció en sus historias de Instagram dos días después de su matrimonio, casi afónica, para contar que ella y su esposo vivieron una noche mágica, rodeada de la gente que más querían. Incluso, muchos viajaron hasta Medellín para acompañarla en ese momento especial de su vida.

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¿Por qué se separaron James Rodríguez y Daniela Ospina?

La relación entre el futbolista colombiano y la empresario llegó a su fin en 2017, tras varios años de matrimonio y una hija en común. La separación fue confirmada por ambos a través de un comunicado conjunto, en el que señalaron que la decisión se tomó “en los mejores términos” y de manera amistosa.

Al parecer, la ruptura estuvo marcada principalmente por las dificultades propias de sus agendas profesionales. En ese momento, Rodríguez jugaba en Europa —primero en el Real Madrid y posteriormente en el Bayern Munich— lo que implicaba constantes traslados y largos periodos fuera de casa. Por su parte, Ospina desarrollaba sus propios proyectos empresariales y personales.

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Tanto Rodríguez como Ospina evitaron polémicas y mantuvieron una narrativa pública centrada en el respeto mutuo y el bienestar de su hija. Con el paso del tiempo, ambos han reiterado en entrevistas que conservan una relación cordial. Ospina, incluso, ha destacado que siguen siendo un equipo en lo que respecta a la crianza, mientras que Rodríguez ha mantenido su vida personal con mayor reserva mediática.