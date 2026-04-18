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Quién entregó a Daniela Ospina en su boda: no fue David Ospina, pero su hija Salomé estuvo presente

Daniela Ospina llegó al altar para casarse con Daniel Coronel este 18 de abril y realizó una transmisión en vivo de su llegada a la iglesia. Mira aquí quién la entregó.

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Quién entregó a Daniela Ospina en su boda con Gabriel Coronel: no fue David Ospina

Daniela Ospina llegó al altar para casarse con Daniel Coronel este 18 de abril y realizó una transmisión en vivo de su llegada a la iglesia. Mira aquí quién la entregó.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel.