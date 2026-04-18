Quién entregó a Daniela Ospina en su boda con Gabriel Coronel: no fue David Ospina

Este 18 de abril se celebra la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, y la empresaria quiso que sus seguidores vivieran de cerca cada momento, por lo que realizó una transmisión en vivo en su perfil de Instagram, mostrando su llegada a la iglesia y, posteriormente, los votos durante la ceremonia.

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¿Quién entregó a Daniela Ospina en su boda con Gabriel Coronel?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue su entrada al altar, pues estuvo acompañada por su hija Salomé Rodríguez Ospina, fruto de su relación con el futbolista James Rodríguez, quien actualmente tiene 12 años.



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¿Cómo se conocieron Gabriel Coronel y Daniela Ospina?

La historia de amor entre Gabriel Coronel y Daniela Ospina comenzó de una manera inesperada. Según contó el propio actor en una entrevista, todo inició gracias a una amiga en común que, tras conocerlo en un evento meses antes, le propuso presentarle a una mujer que estaba en una etapa de su vida buscando algo serio. En ese momento, Coronel aseguró que no sabía quién era Daniela ni conocía nada sobre su entorno.

Con el paso del tiempo, esa conexión tomó fuerza cuando Daniela reaccionó a una historia que él había publicado en Instagram, lo que marcó el inicio de sus conversaciones. Durante cerca de dos meses hablaron sin verse, a pesar de estar en la misma ciudad, mientras él entendía que la siguiente persona que conociera debía ser alguien con quien pudiera formar una familia.

