Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 3 de junio: empate técnico

Durante la transmisión de 'A Otro Nivel' de este 3 de junio se llevaron a cabo cuatro presentaciones que marcaron una nueva jornada de competencia entre los grupos participantes. Debido al nivel mostrado en el escenario, el jurado tuvo que tomar decisiones sobre cuál sería el Mejor Grupo de la Noche y cuáles quedarían en peligro de eliminación.

Mira también: Qué grupos de ‘A Otro Nivel’ quedaron en peligro HOY 2 de junio: sinsabor en los artistas



En primer lugar, Cuatro en Línea interpretó la canción 'Dejaría todo'. Posteriormente, fue el turno de The Beat Voice, que presentó 'Y ahora te vas'. Más adelante, Cu4rz subió al escenario con 'Sabes una cosa', mientras que Cola de Lagarto cerró las presentaciones de la noche con 'Los caminos de la vida'.

Tras finalizar las actuaciones, Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez dieron a conocer los resultados de la jornada. Después de evaluar las presentaciones, informaron que The Beat Voice fue elegido como el Mejor Grupo de la Noche. Cabe aclarar que la agrupación está conformada por Daniel, Iván Alejo y Bipo.

La decisión sorprendió a varios de los presentes, ya que durante la gala las cuatro agrupaciones compitieron por destacarse en el escenario.



Qué grupos quedaron en peligro en A Otro Nivel este 3 de junio

Además de anunciar al Mejor Grupo de la Noche, los jurados también revelaron cuáles serían las agrupaciones que deben defender su cupo en el concurso musical de los profesionales. Según explicaron, se presentó un empate al momento de definir quiénes se salvaban de quedar en peligro.

Publicidad

Sin embargo, luego de resolver la situación, se determinó que Cu4rz y Cola de Lagarto deberán acudir a los estudios Ditu para prepararse antes de enfrentar una nueva prueba. Como parte de este proceso, ambos grupos tendrán que realizar una presentación en la calle con el objetivo de obtener una nueva oportunidad para permanecer en la competencia y evitar la eliminación.

Mira también: Gian Marco confiesa que su papá murió en sus brazos y le pidió cumplir una promesa

Publicidad

La noticia generó sorpresa entre los integrantes de Cola de Lagarto, quienes no esperaban quedar en peligro durante esta etapa del programa de Caracol Televisión.

Mira también: Felipe Peláez cumplió 15 años de casado y revela el secreto para tener un matrimonio feliz

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.