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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 3 de junio: capítulo 69- CaracolTV

Cristina Hurtado les pidió a Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez revelar su decisión luego de apreciar las cuatro presentaciones de la noche en el concurso musical de los profesionales.

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Qué grupos quedaron en peligro en ‘A Otro Nivel’ HOY 3 de junio: empate técnico

Cristina Hurtado les pidió a Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez revelar su decisión luego de apreciar las cuatro presentaciones de la noche en el concurso musical de los profesionales.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Qué grupos quedaron en peligro en 'A Otro Nivel' este 3 de junio.
Qué grupos quedaron en peligro en 'A Otro Nivel' este 3 de junio.
Foto: Caracol Televisión.