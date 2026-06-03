Quién es el papá de James Rodríguez: el futbolista y su mamá lo recordaron

El número 10 de la Selección Colombia abrió su corazón para su docuserie en Netflix y contó cómo fueron sus primeros años de vida, refiriéndose a su padre biológico. La revelación la hizo a pocos días de que inicie oficialmente el Mundial de Fútbol 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

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Quién es el papá de James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia

Aunque no lo mencionaron explícitamente en el primer episodio de la producción, su nombre es Wilson James Rodríguez Bedoya. Según se contó en el documental María del Pilar Rubio, la mamá del deportista que brillará en la Copa del Mundo este 2026, se casó a los 18 años luego de llevar dos meses de relación con el también jugador de fútbol, quien en ese entonces se desempeñaba en el Deportes Tolima.

James, quien nació en Cúcuta y se crió en Ibagué, recordó frente a las cámaras una divertida anécdota relacionada con su nacimiento, pues señaló que fue su progenitor el encargado de registrar su nombre, que justamente iba a ser otro diferente.

"Mi papá, me han dicho, fue el que me cogió para la Registraduría y dijo 'este man se va a llamar James David'", contó de forma jocosa, añadiendo que el nombre original era Juan David.





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Pese a que Wilson sí estuvo presente en los primeros días de vida de James, esa relación se fue volviendo cada vez más lejana con el paso del tiempo.

De acuerdo con lo expuesto en el episodio fue Juan Carlos Restrepo, el papá de su hermana Juana Valentina, quien asumió el rol de padre y lo fue guiando poco a poco, ofreciéndole una infancia que él mismo calificó como "rígida".

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Siendo muy joven, sus padres notaron que tenía grandes cualidades para la pelota, pero no para otras disciplinas. Esto hizo que lo inscribieran a clases y entrenamientos deportivos, a pesar de que Rubio no quería que su hijo siguiera el mismo camino que en algún punto había tomado su padre biológico.

Durante el capítulo James y su familia también se refirieron a su éxito siendo tan solo un adolescente, la llegada a 'La Tricolor' y su participación en el Mundial de la FIFA Brasil 2014 luego de que el país estuviese 16 años sin ir.