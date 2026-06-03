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Quién es el papá de James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia - CaracolTV

La familia de James Rodríguez, futbolista de la Selección Colombia, se sinceró en su docuserie de Netflix y reveló cómo fueron los primeros años de vida del deportista.

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Quién es el papá de James Rodríguez: el futbolista y su mamá lo recordaron

La familia del futbolista de la Selección Colombia se sinceró en 'James', su docuserie, y reveló cómo fueron los primeros años de vida del destacado deportista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Quién es el papá de James Rodríguez y a qué se dedicaba.
Quién es el papá de James Rodríguez y a qué se dedicaba.
Foto: Instagram @jamesrodriguez10