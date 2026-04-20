Mensaje de exnovia de James Rodríguez a Daniela Ospina, por su boda con Gabriel Coronel

Daniela Ospina volvió a casarse con Gabriel Coronel el 18 de abril 2026, en una ceremonia que contó con la presencia de varios famosos, como Danielle Arciniégas y DIM (cantante de Piso 21), El Mindo, la ‘influencer’ Issa Vásquez, y, por supuesto David Ospina, el hermano de la novia.

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Un día antes del gran evento, la pareja hizo una fiesta para celebrar su amor con familiares, amigos y, por supuesto, Salomé (la hija de ella con James) y Lorenzo, el hijo de ambos, festejo del que compartieron varias imágenes en sus cuentas de Instagram.

Una de las personas que reaccionó al compromiso de Ospina y Coronel fue Shannon de Lima, modelo que fue novia de James Rodríguez y creó un bonito vínculo con Salomé; por lo mismo, tuvo una buena relación con la empresaria antioqueña por esa época. La venezolana le dejó un comentario a la ex del futbolista felicitándola por su matrimonio: "Felicidades! Qué bella", le escribió De Lima a la colombiana.

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Otras personalidades internacionales, como Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, también comentaron el ‘post’ de Daniela Ospina y se mostraron felices por el momento que ella vive con su marido.



¿Cuántos años tiene el esposo de Daniela Ospina, Gabriel Coronel?

Coronel, nacido el 13 de febrero de 1987, tiene actualmente 39 años, mientras que su esposa cumple 34 años en septiembre del 2026, lo que representa una diferencia de edad de cinco años.

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La diferencia de edad no ha sido un factor relevante en su relación, que comenzó, luego de que una amiga en común les dijera que debían conocerse, pues pensaba que eran el uno para el otro, y no se equivocó. La pareja tuvo un hijo, se casó por lo civil en 2023, en una ceremonia privada y casi que secreta, y celebró su matrimonio religioso en 2026.