Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Boda de Daniela Ospina
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Qué dijo exnovia de James Shannon de Lima a Daniela Ospina por su matrimonio

Te contamos qué le dijo exnovia de James Rodríguez a Daniela Ospina, por su matrimonio con el actor y cantante venezolano Gabriel Coronel, que se hizo en Medellín.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mensaje de exnovia de James Rodríguez a Daniela Ospina, por su boda con Gabriel Coronel

La empresaria y el artista celebraron su matrimonio religioso en Medellín, ciudad natal de ella, con la compañía de sus familiares y amigos cercanos. No obstante, previamente hicieron varios eventos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Mensaje de exnovia de James Rodríguez a Daniela Ospina, por su boda con Gabriel Coronel