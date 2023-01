Daniela Ospina y James Rodríguez: un exmatrimonio muy amigable

Cuando James Rodríguez y Daniela Ospina anunciaron su sorprendente separación a finales de julio tras seis años de matrimonio y una hija en común, Salomé, hicieron hincapié en que se trataba de una decisión tomada de "mutuo acuerdo" y que se llevaría a cabo en los "mejores términos".

Pues bien, parece que los dos están decididos a mantener su palabra, ya que a pesar de la distancia que les separa, él se encuentra en Alemania arrancando su nueva aventura profesional en el Bayern de Múnich y ella en su Colombia natal, ambos han encontrado sutiles formas de demostrar que siguen apoyándose incondicionalmente.

Este mismo martes, Daniela presentó su nueva línea de ropa deportiva en un evento celebrado en Bogotá en el que no pasó desapercibida la presencia de su antigua suegra, la madre de James, que se ocupó de entretener y cuidar a la pequeña Salomé mientras su mamá atendía a los medios. Pero el hecho de que la familia de James haya querido arropar a la joven en el arranque de su aventura empresarial no es el único detalle que demuestra la cordialidad que sigue existiendo entre el deportista y su ex.

En la misma presentación se proyectó un vídeo promocional en el que aparecían el jugador y Daniela durmiendo juntos en una cama o presumiendo de una idílica vida doméstica y, aunque se trata presumiblemente de unas escenas que fueron grabadas antes del final de su unión, no deja de resultar significativo que hayan sido utilizadas igualmente para dar visibilidad a las prendas diseñadas por la colombiana.

Por otra parte, James también tuvo el bonito detalle de ayudar a promocionar la marca de Daniela a través de sus redes sociales, compartiendo varios clips de su ya exmujer haciendo deporte mientras lucía sus creaciones en la sección de 'Stories' de su Instagram.

Semanas antes, su exmujer ya le dedicaba un guiño en la esfera virtual al compartir en su la misma red social una foto de niña ataviada con una gorra del nuevo equipo de su padre.