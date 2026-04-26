Ryan Castro reunió múltiples invitados en su primer estadio: hijo de J Balvin causó furor

El 25 de abril se llevó a cabo el concierto de Ryan Castro en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, marcando su primera presentación en este escenario. Tras el evento, comenzaron a circular videos en redes sociales que registran la participación de varios artistas invitados durante la jornada. La boletería se agotó en pocos minutos, lo que había generado expectativa previa entre los asistentes.

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El ingreso del público general al estadio inició a las 4:00 p. m., mientras que el espectáculo comenzó a las 7:00 p. m. con la presentación de DJ Tornall, encargado de la apertura musical. Una hora después, Ryan Castro apareció en el escenario en medio de una introducción que incluyó la proyección de imágenes en pantalla y el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Nacional. En simultáneo, se mostró una figura del artista interpretando desde el aire, lo que correspondía a un doble previo a su aparición en tarima.



El concierto tuvo una duración aproximada de cuatro horas y contó con la participación de 17 invitados. El desfile de artistas inició con el DJ Kybba, seguido por la aparición de Sean Paul, quien interpretó colaboraciones junto a Ryan Castro y también una de sus canciones conocidas. Posteriormente, se sumaron al escenario Dondo, Rayo y Toby, y Kapo.

Uno de los momentos que generó reacción entre el público fue la aparición de Maluma, quien interpretó varias canciones de su repertorio. A lo largo del evento también participaron Maisak, Mora, Hamilton, Aria Vega y Jorge Celedón, incorporando el vallenato dentro del concierto. Otros artistas invitados fueron Zion, Andy Rivera, Sech y el dúo Baby Rasta & Gringo.





En la parte final del espectáculo, se presentaron Feid y J Balvin. Durante la participación de este último, se observó entre el público a Valentina Ferrer. Además, se proyectó un mensaje enviado por su hijo, Río, dirigido a Ryan Castro, lo que generó una reacción del público presente en el estadio."Hola, tío Ryan, no tengas miedo. Yo sé que va a ser tu primera vez que vas a estar en un estadio. No tengas miedo, yo sé, yo te amo. Awoo", fueron las palabras del pequeño

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De manera paralela, personas que no lograron adquirir entradas pudieron seguir el evento a través de una transmisión gratuita desde la Comuna 13 de Medellín. Esta iniciativa permitió ampliar el alcance del concierto dentro de la ciudad.

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Tras la presentación en Medellín, seguidores en Bogotá permanecen atentos ante la posible confirmación de un concierto en el estadio El Campín, programado tentativamente para el 31 de octubre. Hasta el momento, no se ha realizado un anuncio oficial, pero si han circulado vallas en la ciudad con esta publicidad.

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