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Concierto de Ryan Castro invitados: hijo de J Balvin, Río, robó show - CaracolTV

El artista realizó un espectáculo en Medellín con la participación de un total de 17 músicos y una puesta en escena, en donde no solo los artistas fueron el centro de atención.

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Ryan Castro reunió múltiples invitados en su primer estadio: hijo de J Balvin causó furor

El artista realizó un espectáculo en Medellín con la participación de un total de 17 músicos y una puesta en escena, en donde no solo los artistas fueron el centro de atención.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de abr, 2026
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