Romántico mensaje de Geraldine Ponce a Lucho Díaz por sus 10 años juntos: "25 por siempre"

Geraldine Ponce publicó este 25 de abril una galería de fotos en su cuenta de Instagram para conmemorar los 10 años de relación con Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia. La publicación reunió varios momentos de su vida en pareja y permitió ver diferentes etapas que han compartido desde el inicio de su relación hasta la actualidad.

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En las imágenes se observa a la pareja acompañada por sus dos hijas, Roma y Charlotte. Además, en las fotografías se evidencia el momento actual que atraviesan como familia, ya que están a la espera de un nuevo integrante.



Romántico mensaje de Geraldine Ponce a Lucho Díaz por su aniversario

Asimismo, la publicación estuvo acompañada por un mensaje escrito por Geraldine, en el que expresó lo que ha significado la relación a lo largo del tiempo. El texto fue compartido junto a las imágenes:

"10 años juntos, una vida llena de amor, aprendizajes y gratitud. Hoy, con nuestro tercer bebé en camino, agradezco a Dios por ti, por nuestra familia y por todo lo que hemos construido. Te amo profundamente y deseo que sigamos caminando juntos por siempre.🙏🏻♥️25PorSiempre♾️🥰", escribió.





Por otra parte, la historia de la pareja se remonta a varios años atrás, antes de que el futbolista alcanzara reconocimiento internacional. Ambos se conocieron cuando eran adolescentes, en una etapa en la que él comenzaba su proceso en los escenarios deportivos. Desde entonces, han mantenido una relación que ha coincidido con el desarrollo de su carrera profesional.

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La mujer ha estado presente en distintas etapas del recorrido deportivo del jugador. En ese sentido, lo ha acompañado desde sus inicios en el Junior de Barranquilla, pasando por los cambios que implicaron su crecimiento en el fútbol profesional, hasta su actualidad en el Bayern.

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Mientras tanto, la publicación generó diversas reacciones en redes sociales: "Al final debió estar una foto desde sus inicios 🥰✨", "Dios los llene de amor para toda la vida. 🙌 Que sigan las bendiciones, 😍 cuida a nuestro crack e ídolo ⚽️🥅", "😍😍😍Dios los bendiga siempre 😍😍", "El verdadero: CONSTRUIR JUNTOS. 😍🙌🏻🥹❤️", "AMO LA PELICULA QUE ESTAN VIVIENDO❤️❤️❤️❤️SE MERECEN TODO😍😍😍😍😍", son algunos de los mensajes que se destacan.

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