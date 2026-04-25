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Cómo celebraron Lucho Díaz y Geraldine Ponce sus 10 años de relación - CaracolTV

La influenciadora presumió nuevamente su pancita de embarazo, así como también a sus dos hijas, y le dedicó emotiva publicación al jugador de la Selección Colombia.

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Romántico mensaje de Geraldine Ponce a Lucho Díaz por sus 10 años juntos: "25 por siempre"

La influenciadora presumió nuevamente su pancita de embarazo, así como también a sus dos hijas, y le dedicó emotiva publicación al jugador de la Selección Colombia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Lucho Díaz y Geraldine Ponce celebraron 10 años juntos.