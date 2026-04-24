Guajira confiesa si siente celos frente a su relación con Kevyn: "Vi cosas que me incomodaron"

Durante su participación en el programa Día a Día, Guajira y Kevyn abordaron distintos aspectos de su relación sentimental en medio de su exposición pública. Uno de los temas que surgió en la conversación fue la percepción de los seguidores frente a posibles actitudes de celos por parte de ella, especialmente considerando que ambos eran figuras reconocidas y que, por motivos laborales, en varias ocasiones debieron permanecer separados.

Mira también: Kevyn, ganador del 'Desafío', contó cómo le pidió el 'cuadre' a Guajira y cuánto llevan



Así manejan Kevyn y Guajira su relación al ser figuras públicas

Guajira señaló que no se consideraba una persona celosa, aunque reconoció que parte del público había construido esa idea a partir de su forma de ser. Explicó que, en distintos espacios, algunas personas que se acercaban a Kevyn para pedirle fotografías solían dirigir primero la solicitud hacia ella, como si fuera necesario obtener su aprobación. Frente a esto, aclaró que no correspondía a esa dinámica, ya que cada persona decidía de manera individual si accedía o no a ese tipo de interacciones.



En la conversación también se mencionó la participación de Kevyn en el 'Desafío Siglo XXI', particularmente en una etapa en la que regresó a la competencia para conformar su propio equipo. Durante ese periodo, Guajira se encontraba fuera del país cumpliendo otros compromisos profesionales, lo que la llevó a conocer el desarrollo del programa luego de regresar al país y observar teléfono móvil y de los contenidos difundidos en plataformas digitales.

Al revisar fragmentos del reality, identificó algunas situaciones que le generaron incomodidad. Precisó que no se trataba de celos, sino de ciertas actitudes y comentarios que observó en la interacción de Kevyn con sus compañeras de equipo, específicamente dentro del grupo conocido como Neos. Indicó que, debido a las dinámicas propias del formato, la cercanía entre participantes podía interpretarse de distintas maneras por parte de la audiencia.

Guajira también reconoció que la imagen pública de Kevyn influyó en estas percepciones, ya que se trataba de una figura que recibía atención constante. En ese contexto, mencionó que algunas conductas, como su forma de relacionarse de manera cercana y su disposición en el entorno social del programa, pudieron dar lugar a interpretaciones asociadas a la coquetería, aunque no necesariamente correspondieran a esa intención.





Mira también: Guajira se cambió el look: la compararon con Aleja, ganadora del Desafío 2023

Publicidad

Frente a estas situaciones, la pareja sostuvo conversaciones privadas orientadas a establecer límites claros que evitaran malentendidos. Guajira indicó que en su momento le planteó a Kevyn la importancia de revisar ciertos comportamientos dentro del programa, con el fin de mantener coherencia con su relación y con la forma en que deseaban proyectarse.

Asimismo, se mencionó que, durante la emisión del reality, la relación entre ambos no había sido confirmada públicamente. A pesar de ello, Kevyn manifestó en diferentes momentos que mantenía un vínculo sentimental, sin ofrecer mayores detalles, lo que formó parte de las decisiones que ambos tomaron respecto a la exposición de su vida personal.

Publicidad

Mira también: Mamá de Kevyn, del Desafío, reveló cómo es Guajira de nuera

