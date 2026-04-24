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Guajira exparticipante de 'Desafío' confiesa si es celosa con Kevyn - CaracolTV

La deportista explicó mediante una entrevista en 'Día a Día' cómo maneja su vínculo con Kevyn, las reacciones del público y los comentarios surgidos durante su participación en competencia.

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Guajira confiesa si siente celos frente a su relación con Kevyn: "Vi cosas que me incomodaron"

La deportista explicó mediante una entrevista en 'Día a Día' cómo maneja su vínculo con Kevyn, las reacciones del público y los comentarios surgidos durante su participación en competencia.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 24 de abr, 2026
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