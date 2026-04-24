La sacudida de los jurados de ‘A Otro Nivel’ genera frustración en el grupo en peligro

La gala avanza con la presentación de los grupos y la posterior deliberación del jurado para definir al mejor de la noche. Tras evaluar las actuaciones, los jurados determinan que Notas Cruzadas obtiene el primer lugar, lo que le otorga a su líder, Canela, la responsabilidad de asignar el repertorio al resto de equipos.

Como parte de esa decisión, Canela elige en primer lugar la canción para su propio grupo, asignando “Eclipse total de amor”. Luego distribuye los temas entre los demás participantes: “Reguetón lento” para Gente que canta, “La reina” para Trébol de Cuatro y “La Bachata” para Macondo Sound System. Esta selección establece el punto de partida para la siguiente ronda de presentaciones.



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Además del repertorio, Notas Cruzadas adquiere el privilegio de aplicar la llamada sacudida, una dinámica que permite intercambiar integrantes entre los grupos. A pesar de contar con esta opción, Canela decide no realizar cambios dentro de su grupo, manteniendo la alineación original con la que han trabajado durante la competencia.

Sin embargo, la dinámica no depende únicamente del grupo ganador. Los jurados también tienen la facultad de intervenir en las conformaciones. En este caso, Gian Marco opta por no modificar ninguna de las agrupaciones. Por su parte, Felipe Peláez toma la decisión de realizar un cambio y mueve a Camill, integrante de Gente que canta, hacia Macondo Sound System.



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Tras este movimiento, Kike reacciona y decide ejecutar un nuevo intercambio. Como resultado, traslada a Majo desde Macondo Sound System hacia Gente que canta. Estos ajustes generan una reorganización completa en las alineaciones, dando lugar a una configuración distinta en los equipos, incluyendo la formación de un grupo compuesto únicamente por mujeres y otro integrado por hombres.

Los cambios provocan una reacción inmediata entre los participantes, quienes ven alteradas las dinámicas que habían construido previamente. La adaptación a nuevos compañeros y estilos se convierte en un factor determinante de cara a las siguientes presentaciones.

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Al cierre de la gala, los jurados anuncian cuál es el grupo que queda en situación de peligro. Tras la evaluación final, Gente que canta es señalado como el equipo en peligro. Esta decisión marca el desenlace de la jornada y define el panorama para la siguiente etapa de la competencia, en la que deberán enfrentar una posible eliminación.

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