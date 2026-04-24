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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro- CaracolTV

La gala define al mejor grupo con el triunfo de Notas Cruzadas, pero la sacudida del jurado altera las alineaciones y rompe equilibrios, mientras Gente que canta queda en peligro.

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La sacudida de los jurados de ‘A Otro Nivel’ genera frustración en el grupo en peligro

La gala define al mejor grupo con el triunfo de Notas Cruzadas, pero la sacudida del jurado altera las alineaciones y rompe equilibrios, mientras Gente que canta queda en peligro.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de abr, 2026
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