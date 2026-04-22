El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ consigue el privilegio de mover piezas en el juego

Luego de las presentaciones, Cristina Hurtado anuncia una dinámica denominada La Sacudida, en la que el mejor grupo de la jornada obtiene un privilegio para reorganizar la competencia. Los jurados determinan que Los Cuadrafónicos ocupan ese lugar, por lo que su líder, Andrea, asume el control de varias decisiones clave.

En primer lugar, Andrea elige los repertorios que interpretarán los demás grupos en la siguiente etapa. Para su propio equipo selecciona “Mamma Mia”. Para Tropa Sonora asigna “X100to”, mientras que a Colombian Crew le corresponde “Canta canta”. Por su parte, Four to Sing recibe la canción “No podrás”. Con estas elecciones, se define el camino musical inmediato de cada agrupación.



Posteriormente se activa La Sacudida, que permite a la líder del mejor grupo intercambiar integrantes con otros equipos. Andrea decide realizar un cambio y envía a Joshua, integrante de Los Cuadrafónicos, al grupo Four to Sing. En su lugar, incorpora a Kike, quien pertenecía a ese equipo. Algunos compañeros manifiestan que ya contemplaban esta posibilidad debido a diferencias previas entre ambos participantes. Joshua expresa que percibe la decisión como personal.

Tras este movimiento, los jurados también intervienen con la facultad de reorganizar los grupos. Kike Santander señala que ha observado tensiones internas y decide trasladar a Roy desde Four to Sing hacia Colombian Crew. El participante manifiesta sentirse cómodo con el cambio. A su vez, propone que Mila pase de Colombian Crew a Four to Sing, argumentando que no la percibe en un entorno adecuado. Mila acepta la decisión, aunque muestra tristeza por dejar a su grupo.





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Luego, Felipe Peláez realiza su intervención. Determina que Joshua debe integrarse a Colombian Crew y que Isabella, también de ese grupo, pase a Four to Sing. Estas decisiones generan incomodidad en Lobelo, líder de Colombian Crew, quien manifiesta su desacuerdo con los cambios. Como resultado, se configuran nuevos grupos, incluyendo uno compuesto únicamente por mujeres y otro solo por hombres.

Finalmente, Gian Marco participa en la dinámica, pero decide no realizar modificaciones adicionales. Con esto, concluye la etapa de reorganización y se establecen las nuevas formaciones.

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Al cierre, los jurados anuncian al grupo que queda en peligro es Tropa Sonora, lo que provoca una reacción emocional entre sus integrantes.

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