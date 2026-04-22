Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Lina Marulanda
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Que grupo de ‘A Otro Nivel’ es el mejor y cuál quedó en peligro- CaracolTV

Mientras Los Cuadrafónicos son nombrados como el mejor grupo y su líder puede elegir el repertorio, pero además puede cambiar participantes; Tropa Sonora debe enfrentarse a los estudios Ditu.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

El mejor grupo de ‘A Otro Nivel’ consigue el privilegio de mover piezas en el juego

Mientras Los Cuadrafónicos son nombrados como el mejor grupo y su líder puede elegir el repertorio, pero además puede cambiar participantes; Tropa Sonora debe enfrentarse a los estudios Ditu.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 22 de abr, 2026
Comparta en:
A Otro Nivel