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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó eliminado queda a pocos votos de salvarse - CaracolTV

El Cuartetazo y Cu4rz fueron salvados por votación del público, mientras que Gente que canta y Four for Flow tuvieron que presentarse de nuevo frente al jurado para conocer al eliminado.

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El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ queda a pocos votos de salvarse por el público

El Cuartetazo y Cu4rz fueron salvados por votación del público, mientras que Gente que canta y Four for Flow tuvieron que presentarse de nuevo frente al jurado para conocer al eliminado.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de abr, 2026
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