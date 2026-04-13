El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ queda a pocos votos de salvarse por el público

Previo a la decisión del jurado, la presentadora Cristina Hurtado informa que los dos grupos con mayor puntaje del público y que aseguran su permanencia son El Cuartetazo y Cu4rz. Como parte de la dinámica, el jurado asigna nuevas canciones para sus próximas presentaciones. A El Cuartetazo le corresponde interpretar “Duele el amor”, mientras que a Cu4rz se le asigna “Te lo agradezco”.

En contraste, los grupos Gente que canta y Four for Flow quedan en peligro y deben presentarse nuevamente para definir cuál continúa en la competencia. Tras sus actuaciones, el jurado toma la decisión de eliminar a Four for Flow. Por lo que al grupo liderado por Camill le asignan la canción “Oiga mire vea” como parte de su siguiente interpretación.



Antes de esta decisión, el jurado entrega comentarios a los dos grupos con menor puntaje. En Four for Flow se evidencian tensiones internas, especialmente entre dos integrantes. Una de ellas manifiesta nervios al momento de presentarse en el escenario, lo que genera cuestionamientos dentro del grupo sobre su participación en un formato televisivo.

Arhian expresa frustración por el esfuerzo invertido en la competencia y considera injusto que errores puntuales definan su permanencia. También cuestiona el rol de liderazgo de Shany, señalando que no asume una posición visible dentro del grupo ni toma decisiones claras.





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El grupo elige presentarse en una plaza central de una universidad. Tras la actuación, el jurado indica que no se percibe liderazgo en escena y que la propuesta pierde fuerza durante la presentación. Señalan falta de armonía, errores en la letra y dificultades en la ejecución general.

También mencionan que el público elegido representa un reto adicional, ya que no centra completamente su atención en el espectáculo. Uno de los integrantes, Luis Felipe, manifiesta frustración por la falta de compromiso dentro del grupo y señala que la experiencia ha dejado de ser disfrutable.

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Por su parte, en Gente que canta, el líder advierte que continuar ensayando hasta último momento evidencia fallas en la preparación. Camill menciona incertidumbre sobre la estabilidad del grupo, aunque reconoce una mejora reciente en la convivencia. Eligen presentarse en una terminal de transporte.

Tras su actuación, el jurado señala que la propuesta resulta monótona, con limitaciones en los arreglos vocales y en la instrumentación. También observan desconexión de una integrante durante el show y una ejecución desigual entre los miembros. Finalmente, enfatizan que cualquier error en escena debe manejarse sin evidenciarse ante el público.

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