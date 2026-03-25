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En qué consiste la noche de eliminación de 'A Otro nivel': el público decide - CaracolTV

Se presenta la primera noche de eliminación, en donde cuatro grupos deben demostrar que están al nivel de competencia. En esta ocasión, no solo los jurados tienen la decisión final.

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En qué consiste la noche de eliminación de 'A Otro nivel': el público decide

Se presenta la primera noche de eliminación, en donde cuatro grupos deben demostrar que están al nivel de competencia. En esta ocasión, no solo los jurados tienen la decisión final.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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