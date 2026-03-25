En qué consiste la noche de eliminación de 'A Otro nivel': el público decide

La noche de eliminación de ‘A Otro Nivel’ se desarrolla con una dinámica que involucra tanto al público como al jurado en la toma de decisiones. Durante esta etapa, Cristina Hurtado explica el mecanismo que define la continuidad de los participantes en la competencia.

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En esta fase, cuatro grupos que se encuentran en riesgo se presentan nuevamente con el objetivo de asegurar su permanencia en el programa. Previamente, estos grupos salen a distintos espacios abiertos para realizar presentaciones en vivo frente al público. Durante estos conciertos, las personas asistentes califican cada una de las actuaciones, generando un puntaje que se convierte en el primer filtro dentro del proceso de eliminación.

El sistema de evaluación se divide en dos partes. Por un lado, se encuentra la calificación otorgada por el público durante las presentaciones en la calle. Por otro, se suma la evaluación que posteriormente realiza el jurado en el programa. Ambas valoraciones tienen el mismo peso, por lo que la decisión final se construye a partir de la combinación de estos dos criterios.

Una vez se consolidan los puntajes, los dos grupos con las calificaciones más altas avanzan automáticamente a la siguiente etapa de la competencia. Estos participantes aseguran su lugar sin necesidad de realizar una nueva presentación, gracias al respaldo obtenido tanto del público como del jurado.





En contraste, los dos grupos con menor puntaje deben enfrentarse a una segunda oportunidad sobre el escenario principal del programa. En esta instancia, vuelven a interpretar una presentación, pero esta vez exclusivamente frente al jurado, que asume la responsabilidad total de definir cuál de los dos continúa en competencia y cuál queda eliminado.

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El orden de las presentaciones también responde a los resultados obtenidos en la fase previa. El grupo que recibe la menor calificación por parte del público es el primero en subir al escenario para esta última oportunidad. Esta disposición establece una secuencia que se mantiene hasta completar las dos presentaciones finales.

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Al concluir estas actuaciones, el jurado del programa delibera y determina qué grupo abandona la competencia. De esta manera, la noche de eliminación se configura como una instancia en la que convergen la respuesta del público y el criterio técnico de los evaluadores, marcando un momento decisivo dentro del desarrollo del programa.

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