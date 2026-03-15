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Cristina Hurtado habló sobre su experiencia en ‘A Otro Nivel’: “Soy una mujer muy artista” - CaracolTV

La presentadora compartió su experiencia en el programa, en donde desde inicios se ha sentido conectada, ya que le ha dado la oportunidad de demostrar sus facetas artísticas junto a los participantes.

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Cristina Hurtado habló sobre su experiencia en ‘A Otro Nivel’: “Soy una mujer muy artista”

La presentadora compartió su experiencia en el programa, en donde desde inicios se ha sentido conectada, ya que le ha dado la oportunidad de demostrar sus facetas artísticas junto a los participantes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de mar, 2026
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