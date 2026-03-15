Cristina Hurtado habló sobre su experiencia en ‘A Otro Nivel’: “Soy una mujer muy artista”

Cristina Hurtado comparte detalles sobre su experiencia como presentadora del programa 'A Otro Nivel' durante una conversación con el programa La Red. En este espacio relata cómo llega al formato y cómo se desarrolla su participación dentro del proyecto televisivo.

Desde su llegada al programa, Hurtado manifiesta que siente conexión con el formato. Explica que su interés por la música y por distintas expresiones artísticas influyen en esa relación con el proyecto. Dentro de su relato menciona que se considera una artista integral, ya que disfruta actividades relacionadas con el canto, el baile y la presentación.



Su rol como presentadora le permite acercarse a un formato centrado en la música y en el talento de los participantes. En el programa acompaña el desarrollo de la competencia y participa en diferentes momentos del show, en los que se combinan presentaciones musicales, evaluaciones y dinámicas propias del formato.

Durante la conversación con 'La Red' también habla sobre su relación con el canto. Señala que le gusta cantar y que suele hacerlo con frecuencia. Aunque reconoce que no se dedica profesionalmente a esta actividad, comenta que forma parte de sus gustos personales y de las actividades que realiza en distintos momentos.





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En el contexto del programa, su interés por la música se conecta con el contenido del formato. El espacio le permite explorar habilidades relacionadas con el entretenimiento y el espectáculo, entre ellas el baile y el canto, actividades que también forman parte de su vida cotidiana.

Hurtado explica que muchas de estas expresiones artísticas también aparecen en su entorno familiar. En su casa suele cantar en diferentes momentos del día, lo que se convierte en una actividad compartida con su familia. En esas situaciones participan su esposo y sus hijos, quienes reaccionan con comentarios y preguntas sobre su forma de cantar.

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Según relata, en varias ocasiones sus familiares se preguntan cómo logra desafinar tanto cuando interpreta canciones, ya que ellos consideran que afinar una canción podría resultar más sencillo que hacerlo de otra manera. Este tipo de intercambios se repite mientras comparten espacios en casa.

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En medio de estas experiencias, Hurtado continúa vinculada al formato televisivo en el que participa. Su trabajo como presentadora se desarrolla dentro del programa, mientras mantiene intereses personales relacionados con la música y otras expresiones artísticas.

De esta forma, la presentadora comparte aspectos de su experiencia profesional en televisión y también fragmentos de su vida cotidiana, en los que el canto y el entretenimiento aparecen como parte de su rutina diaria.

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