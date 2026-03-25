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Quién es el primer grupo de ‘A Otro Nivel’ eliminado: la falta de conexión los dejó por fuera - CaracolTV

La decisión final sobre el grupo eliminado se disputa entre Los Vozarrones 4/40 sin Juan Luis, quienes tuvieron la calificación más baja del público luego de realizar su concierto en la calle.

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Este es el primer grupo de ‘A Otro Nivel’ eliminado: la falta de conexión los dejó por fuera

La decisión final sobre el grupo eliminado se disputa entre Los Vozarrones 4/40 sin Juan Luis, quienes tuvieron la calificación más baja del público luego de realizar su concierto en la calle.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 25 de mar, 2026
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