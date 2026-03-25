Este es el primer grupo de ‘A Otro Nivel’ eliminado: la falta de conexión los dejó por fuera

La primera noche de eliminación en ‘A Otro Nivel’ se desarrolla con cuatro grupos en competencia que buscan asegurar su permanencia. La dinámica establece que los dos grupos con mayor votación del público avanzan de manera directa, mientras que los otros dos deben enfrentarse nuevamente ante los jurados para definir su continuidad.

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En esta etapa inicial, los grupos realizan presentaciones en la calle, donde el público tiene un papel determinante en la calificación. Tras la recolección de votos, se anuncian los resultados que determinan quiénes continúan sin riesgo inmediato. Flow Session es el primer grupo en ser salvado, al obtener uno de los porcentajes más altos. Posteriormente, Colombian Crew es anunciado como el segundo grupo que avanza directamente, también gracias a su puntuación destacada en la votación del público.

Con estos resultados, Los Vozarrones y 4/40 sin Juan Luis quedan en riesgo de eliminación al registrar las calificaciones más bajas. Ambos grupos deben regresar al escenario para una segunda presentación, esta vez frente a los jurados Kike Santander, Gian Marco y Felipe Peláez, quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión final.

El orden de las presentaciones ubica primero a Los Vozarrones, quienes buscan mejorar la percepción dejada en su concierto inicial. Luego se presenta 4/40 sin Juan Luis, completando así la ronda definitiva. Tras evaluar ambas actuaciones, los jurados deliberan y anuncian que el grupo eliminado de la competencia es 4/40 sin Juan Luis.





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Durante su primera presentación en la calle, el grupo 4/40 sin Juan Luis se presenta en un parque, elección tomada por su líder Gissel. En ese espacio, el público emite su calificación, lo que los posiciona en los dos últimos lugares de la tabla. En la retroalimentación posterior, los jurados señalan aspectos relacionados con la interacción en escena.

Según la evaluación, el grupo se muestra con una actitud más relajada durante su presentación, pero se identifica una distancia entre los integrantes y el público presente. También se indica que la interpretación carece de elementos que permitan generar una conexión directa con la audiencia. En la puesta en escena, se menciona la ausencia de gestos que refuercen la comunicación, lo que influye en la percepción general.

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Con estos elementos, la decisión final marca la salida de 4/40 sin Juan Luis, convirtiéndose en el primer grupo eliminado de la temporada.

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