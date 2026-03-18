Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
A Otro Nivel
En vivo ‘A Otro Nivel’
Yeferson Cossio, de luto
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

De qué trata la nueva etapa de ‘A Otro Nivel’: tendrán 24 horas para defender su cupo - CaracolTV

En esta etapa los grupos empiezan a quedar en riesgo e irán a eliminación, por lo que deben acoplarse y mostrar su talento en cada una de las presentaciones para evitar este momento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

De qué trata la nueva etapa de ‘A Otro Nivel’: tendrán 24 horas para defender su cupo

En esta etapa los grupos empiezan a quedar en riesgo e irán a eliminación, por lo que deben acoplarse y mostrar su talento en cada una de las presentaciones para evitar este momento.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 18 de mar, 2026
Comparta en:
nueva etapa.jpg