De qué trata la nueva etapa de ‘A Otro Nivel’: tendrán 24 horas para defender su cupo

La nueva etapa del programa introduce cambios en la dinámica de competencia y en la forma en que los grupos defienden su permanencia. Bajo el nombre de “La Subida A Otro Nivel”, el formato plantea un escenario en el que los participantes deben adaptarse rápidamente a nuevas condiciones y responder a decisiones inmediatas del jurado.

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Así funciona la nueva etapa de 'A Otro Nivel'

En esta fase, cinco grupos se presentan cada noche en el escenario principal. Luego de cada ronda de presentaciones, el jurado evalúa el desempeño y determina cuál de los grupos no alcanza el nivel esperado dentro de la competencia. Este grupo queda automáticamente en riesgo y debe abandonar temporalmente el escenario para trasladarse a otro espacio del programa.



El grupo seleccionado se dirige a los estudios Ditu, donde inicia un periodo de convivencia y preparación que se extiende por 24 horas. Durante ese tiempo, los integrantes trabajan en la construcción de un nuevo espectáculo con el objetivo de defender su permanencia en la competencia. Este proceso implica organización interna, distribución de roles y ajustes en su propuesta artística.

Una vez finalizado el tiempo de preparación, el grupo en riesgo presenta un concierto en la calle. En este punto, el formato introduce un cambio importante, ya que el público asume el papel de jurado. Las personas que presencian la presentación son quienes reaccionan ante el show y, con su respuesta, influyen en la continuidad del grupo dentro del programa.





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A medida que avanzan las jornadas, se iran acumulando los grupos en riesgo hasta completar un grupo de cuatro. Estos participantes deben enfrentarse posteriormente en una noche de eliminación, en la que se define cuáles continúan en competencia y cuáles quedan fuera del proceso.

Otro de los elementos que entra en juego en esta etapa es el liderazgo dentro de los equipos. Los jurados tienen la facultad de evaluar no solo el rendimiento musical, sino también la dinámica interna de cada grupo. A partir de esto, pueden decidir si el líder actual se mantiene en su rol o si es necesario realizar un cambio entre los integrantes.

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Este componente agrega una nueva capa a la competencia, ya que el liderazgo influye en la toma de decisiones, la preparación de los shows y la forma en que los grupos enfrentan los retos planteados en cada fase.

Con estas reglas, la etapa plantea un desarrollo continuo en el que cada presentación tiene consecuencias directas. Los grupos deben responder tanto a la evaluación del jurado como a la reacción del público, mientras gestionan su organización interna y su propuesta artística en un tiempo limitado.

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