Este es el mejor grupo de ‘A Otro Nivel': los 20 grupos quedan conformados oficialmente

El grupo Tropifour es anunciado como el ganador de la noche en la última ronda del primer reto grupal de ‘A Otro Nivel’. La agrupación está integrada por Jessica, Camila, Daela y Estefanía, quienes logran destacarse tras su presentación en el escenario. Con este resultado, Jessica obtiene el privilegio de reorganizar su grupo, una decisión que genera expectativa entre sus compañeras y el resto de participantes.

Antes de la presentación, durante los ensayos, el grupo enfrenta dificultades para elegir la canción que interpretarán. La decisión se complica debido a que cada una de las integrantes maneja distintos géneros musicales, lo que retrasa el acuerdo final sobre el tema. A pesar de este proceso, logran definir su interpretación y llevarla al escenario.



Tras su presentación, el jurado reacciona de inmediato. Gian Marco se levanta de su asiento para aplaudir la actuación del grupo. Junto a Kike Santander y Felipe Peláez, destacan que las voces logran sonar de manera conjunta y que existe acople entre las integrantes. También señalan que el grupo demuestra preparación al cuidar aspectos técnicos como las melodías y las armonías durante la interpretación. Además, indican que la puesta en escena es ejecutada de forma organizada.

El reconocimiento del jurado posiciona a Tropifour como el grupo con mejor desempeño de la jornada. En sus intervenciones, los evaluadores señalan que, de cara a las siguientes etapas de la competencia, el grupo debe continuar trabajando para mantener el nivel mostrado y responder a las exigencias del programa.



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Esta es la decisión final de Jessica de 'A Otro Nivel' con su privilegio

Luego de ser anunciado el resultado, Jessica asume el rol de líder con el beneficio de reorganizar su equipo. En medio del momento, expresa agradecimiento hacia sus compañeras por la presentación realizada. Inicialmente, genera incertidumbre al plantear la posibilidad de realizar cambios dentro del grupo.

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Sin embargo, tras considerar la decisión, Jessica opta por mantener la conformación original de Tropifour. La líder decide no intercambiar integrantes, argumentando que prefiere continuar con el equipo con el que logró obtener el reconocimiento en esta etapa del programa.

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Al finalizar la jornada, la presentadora Cristina Hurtado informa que, con el cierre de esta ronda, quedan conformados oficialmente los 20 grupos que continuarán en la competencia. Además, anuncia el inicio de una nueva fase dentro del formato, en la que los participantes deberán enfrentar nuevos retos en busca de avanzar en el programa.

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