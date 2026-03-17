Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
Juancho de la Espriella, hospitalizado
'La Reina del Flow 3'
Alisson Joan
Programación de Caracol

Quién es el ganador del primer reto grupal de 'A Otro Nivel':los 20 grupos quedan conformados oficialmente - CaracolTV

Tropifour es nombrado el mejor grupo en la última ronda del primer reto grupal, por lo que la decisión de Jessica, su líder, será la definitiva para conocer a los integrantes de cada cuarteto.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Este es el mejor grupo de ‘A Otro Nivel': los 20 grupos quedan conformados oficialmente

Tropifour es nombrado el mejor grupo en la última ronda del primer reto grupal, por lo que la decisión de Jessica, su líder, será la definitiva para conocer a los integrantes de cada cuarteto.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 17 de mar, 2026
Comparta en:
MEJOR GRUPO 17MRZ.jpg