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Quién es el hijo de Freddy Rincón que perdió un ojo en un accidente - CaracolTV

Este 13 de abril se cumplen cuatro años del fallecimiento del futbolista. Hace un par de meses su hijo mayor, Freddy Steven, concedió una entrevista en donde habló sobre la relación con su papá.

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Así luce hijo de Freddy Rincón que perdió el ojo derecho: "Tengo prótesis"

Este 13 de abril se cumplen cuatro años del fallecimiento del futbolista. Hace un par de meses su hijo mayor, Freddy Steven, concedió una entrevista en donde habló sobre la relación con su papá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Qué ha pasado con el hijo de Freddy Rincón que perdió un ojo a los 6 años.