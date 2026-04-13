Así luce hijo de Freddy Rincón que perdió el ojo derecho: "Tengo prótesis"

El 26 de diciembre de 2025, Telepacífico emitió en su canal de YouTube un nuevo capítulo de su programa Sin Camiseta, donde habló con Freddy Steven Rincón sobre cómo fue la relación con su padre, el exfutbolista de la Selección Colombia Freddy Rincón, y hasta le pidió revelar detalles acerca del accidente que sufrió en el rostro que cambiar la forma en la que se expresaba y se relacionaba con las personas de su círculo.

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Cómo perdió el hijo de Freddy Rincón su ojo derecho

El joven contó que la pérdida de su ojo derecho no se debió a un golpe jugando fútbol, como muchos han llegado a creer, sino a un accidente que sufrió a los 6 años cuando estaba practicando otra actividad y se lastimó el ojo. Pese a que al inicio no le prestó mucha atención, con el tiempo se percató de que había sucedido algo grave.



"Molestando con un alambre, un rocesito así como tal en la cornea e infección y no hablé. Lo vi normal como 'no, me molestó', ya después, al otro día infección, todo, a correr y pues nada, fue tarde. Inocencia", comentó, añadiendo que en la actualidad usa una prótesis.





Asimismo, recordó que esta situación llegó a cohibirlo en la etapa infantil porque sus compañeros y amigos no comprendían qué le había pasado en el rostro y por qué se veía diferente a los demás.

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Respecto a la su padre, el joven no dudó en referirse al caso de racismo que sufrió cuando hizo parte del Real Madrid y hasta confesó que lo único que le quedó de su progenitor después de su muerte han sido unos guayos que hasta el sol de hoy guarda en su clóset como si se tratara de sus propios artículos personales.

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Finalmente, se pronunció sobre cómo fue la experiencia de su padre incursionando en la televisión, más específicamente a un panel de análisis, en donde trabajó siendo su asistente personal y ayudándole a cumplir algunos de sus compromisos laborales; así como también de cómo Buenaventura fue el hogar de su padre y se convirtió en el pueblo en donde la familia se congregaba para vivir la pasión del fútbol y realizar celebraciones familiares.

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