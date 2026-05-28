Hermana de Yeison Jiménez apareció en público y recibió reconocimiento con La Banda del Aventurero

El 28 de junio se realizó el lanzamiento oficial del Festival Popular al Parque, un evento que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio y que es organizado por Ideartes junto con La Kalle. En esta ocasión, el evento de estreno estuvo marcado por momentos significativos para los fanáticos de este género musical.

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En la actividad se destacó la participación de Lina Jiménez, hermana del cantante Yeison Jiménez. La joven recibió un reconocimiento otorgado por el Concejo de Bogotá, el cual resaltó el aporte que su hermano hizo en vida a la música popular. De igual forma, también se rindió homenaje a La Banda del Aventurero, agrupación con la que el cantante manzanareño compartía escenario y que ahora asume la misión de mantener vigente su legado a través de sus interpretaciones.

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Es necesario mencionar que el festival contará con la presencia de esta agrupación, que interpretará los clásicos del artista y compartirá escenario con artistas como Francy, Marbelle, Luisito Muñoz, entre otros exponentes del género. De esta manera, se busca que el público pueda disfrutar de un repertorio que une tradición y nuevas apuestas artísticas.

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Lina concedió una entrevista exclusiva para Caracoltv.com en la que se refirió no solo al festival, sino también al reality que se está realizando para buscar a la nueva voz principal de la agrupación:

"Muchísimas gracias a las personas que aun siguen apoyando a mi hermano, a su Banda el Aventurero, vamos para adelante que lo estamos haciendo con mucho amor y lo estamos haciendo porque sabemos el esfuerzo que mi hermano hizo para llevar la música popular a lo más alto", dijo, dirigiéndose a las personas que continúan apoyando a su hermano, quien falleció el 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá junto a su equipo de trabajo.

Las reacciones por parte de los seguidores no se hicieron esperar. A través de diferentes espacios, los fans han manifestado su apoyo y han deseado éxitos tanto a la agrupación como a los artistas que participarán en el festival: "Con el corazón por siempre❤️‍🔥", "Yeison se fue y sigue siendo la 🌟 de su familia, los amó tanto, que hasta después de su prematura partida le sigue dando felicidad y orgullo a los suyos", son algunos de los mensajes que se destacan.

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