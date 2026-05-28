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Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, y La Banda del Aventurero recibieron reconocimiento - CaracolTV

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, recibió reconocimiento al igual de La Banda del Aventurero en el lanzamiento del Festival Popular al Parque en la ciudad de Bogotá.

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Hermana de Yeison Jiménez apareció en público y recibió reconocimiento con La Banda del Aventurero

Lina Jiménez concedió entrevista exclusiva para Caracol Televisión en donde se refirió a la próxima presentación de la agrupación y sobre cómo va el proceso para elegir a la nueva voz principal.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de may, 2026
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Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, recibió reconocimiento junto a La Banda del Aventurero.
Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, recibió reconocimiento junto a La Banda del Aventurero.
Foto: Instagram @linajimenez.g