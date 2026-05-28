Así fue como Carlos Calero logró cantar en parrandas con Diomedes Díaz; "me llamaba"

Carlos Calero es uno de los personajes más famosos de Colombia debido a su extensa y polifacética carrera en medios de comunicación, ya que se ha desempeñado como presentador de noticieros, conductor programas de concurso y hasta ha sido cantante.

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Dicho trasegar le ha servido al barranquillero para codearse con toda clase de personalidades, incluyendo a una de las voces más grandes del vallenato: Diomendes Díaz, con el que pasó de cruzar unas palabras a presentarse a dúo para interpretar uno de sus principales éxitos, según lo contó en ‘Historias con ritmo’, espacio de entrevistas de las plataformas digitales de Caracol TV (ver desde el minuto 28:00).

Carlos Calero cantó ‘La plata’ con Diomedes Díaz en varias parrandas

El privilegió que se dio el comunicador atlanticense tuvo que ver con su persistencia para conseguir lo que se propone, pues señaló que no desaprovechó la oportunidad que le dio el destino para interactuar con el famoso ‘Cacique’ en un programa que presentaba en otro canal.





“Le dije: ‘Maestro, usted me permitiría cantar una canción con usted. Entramos los 2 cantando’”. Díaz le respondió que sí y de esa manera unieron sus voces por primera vez.

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Al respecto, detalló que posteriormente volvieron a interpretar el mismo tema a 2 voces, pero en diferentes celebraciones.

“Arrancamos a cantar los 2 y fue una experiencia inolvidable porque después, cuando yo me encontraba con Diomedes en todas las fiestas y parrandas, me decía: ‘Ven y canta conmigo’, y yo cantaban con él ‘La plata’”.

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Por último, apuntó que fue un lujo y todo un logro compartir escenario con el ídolo de multitudes: “Fue una dicha cantar con uno de los grandes del vallenato porque cantar con él era bastante difícil”.

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