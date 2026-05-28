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Carlos Calero cantó con Diomedes Díaz en parrandas; así lo consiguió - CaracolTV

Así fue como Carlos Calero, presentador de Caracol Televisión, logró cantar con Diomedes Díaz su máximo éxitos en diferentes parrandas. Él propio conductor contó la historia, aunque aclaró que era una tarea difícil.

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Así fue como Carlos Calero logró cantar en parrandas con Diomedes Díaz; "me llamaba"

El presentador de Caracol Televisión contó cómo hizo para compartir escenario en más de una oportunidad con el ‘Cacique de La Junta’ para interpretar uno de sus mayores éxitos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 28 de may, 2026
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Carlos Calero canto en parrandas con Diomedes Díaz.jpg
Así fue como Carlos Calero logró cantar a dúo con Diomedes Díaz
Imagen: 'Historias con ritmo'.