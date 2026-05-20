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Diomedes Díaz: ¿por qué no murió con Juancho Rois? Don lo salvó - CaracolTV

Diomedes Díaz no murió junto a Juancho Rois, su acordeonero, y más músicos de su agrupación en un accidente aéreo en Venezuela porque un don especial que tenía lo salvó.

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Diomedes Díaz tenía don que lo salvó de morir junto a Juancho Rois; “eso nadie lo sabía”

El ídolo del vallenato no solo se destacaba por su talento para componer e interpretar, también contaba con una condición especial que le ayudaba a anticiparse a los acontecimientos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de may, 2026
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