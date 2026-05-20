Diomedes Díaz tenía don que lo salvó de morir junto a Juancho Rois; “eso nadie lo sabía”

Diomedes Díaz no solo será recordado por sus éxitos musicales, aunque su enorme fanaticada lo referencia justamente por eso, por las canciones que dejó para la posteridad. El ‘Cacique de La Junta’ también dejó huella en su círculo más cercano, ya que era capaz de avisar lo que iba a suceder en el futuro.

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En ese sentido, se le atribuyen varias predicciones, entre las que se encuentra el día de su propio fallecimiento y otros acontecimientos, varios de ellos de carácter luctuoso.

Quienes lo trataban en el día a día, como Rafael Santos Díaz, uno de sus hijos, sabían que lo que decía se cumplía. Claro ejemplo fueron los anticipos relacionados con la presencia de 2 perros negros en su propio funeral y hasta una tragedia familiar posterior a su partida: la muerte de Martín Elías, otro de sus hijos.

Estos vaticinios, incluso le alcanzaron a salvar la vida, según se relató desde el minuto 25:00 en el especial que ‘Expediente Final’, programa de Caracol Televisión, le dedicó debido a la cercanía de la fecha de su natalicio: 26 de mayo, pues podría estar cumpliendo 69 años de edad, ya que falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años.



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Don de Diomedes Díaz lo salvó cuando murió Juancho Rois

El artista fue acompañado en gran parte de su carrera profesional por el acordeonero Juan Humberto Rois Zúñiga, más conocido como Juancho Rois o ‘el Conejo’. Sin embargo, este falleció primero junto a otros de sus músicos en un accidente de avioneta en Venezuela, donde cumplían con algunas presentaciones.

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Lo particular fue que Diomedes Díaz se salvó de perecer en ese hecho gracias a su propia intuición, según comentó Iván Zuleta, que también tocó el acordeón junto a él:

“Cuando se accidenta Juancho Rois, en Venezuela, también se mató bajista y el técnico de acordeones. El cajero y el guacharaquero quedaron heridos. Diomedes no se quiso montar a la avioneta porque él presentía que algo malo iba a pasar”.

Al respecto, Rafael Santos Díaz agregó que la capacidad de adelantarse a lo que iba a suceder venía de generaciones anteriores.

“Es un don que mi papá heredó, el de ver antes de que las cosas pasen y eso nadie lo sabía porque mi abuela, la vieja Elvira, me contó un día que ella le lloró a la mamá en el vientre y mi padre heredó eso por la sangre de mi abuela”, explicó.

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Y detalló: “Mi papá te decía esto va a pasar en tal día y en tal día pasaba. Entonces, por eso definió el día de su muerte".

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