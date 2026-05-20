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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer y su suegra hablan de que, por cosas del destino, Penélope vive en el mismo edificio de Nandito y que ella también cree que él es amante de María, por eso la amenaza y le pide dinero.

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María, angustiada, habla con Victoria sobre el reencuentro con Penélope

La mujer y su suegra hablan de que, por cosas del destino, Penélope vive en el mismo edificio de Nandito y que ella también cree que él es amante de María, por eso la amenaza y le pide dinero.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de may, 2026
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