En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. La mujer y su suegra hablan de que, por cosas del destino, Penélope vive en el mismo edificio de Nandito y que ella también cree que él es amante de María, por eso la amenaza y le pide dinero.
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María, angustiada, habla con Victoria sobre el reencuentro con Penélope
La mujer y su suegra hablan de que, por cosas del destino, Penélope vive en el mismo edificio de Nandito y que ella también cree que él es amante de María, por eso la amenaza y le pide dinero.