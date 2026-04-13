Epa Colombia se "fajó" con el regalo de cumpleaños a su hija Daphne Samara desde la cárcel

Daneidy Barrera y su familia enfrentaron uno de los momentos más difíciles al pasar el primer cumpleaños de Daphne Samara sin su mamá. La pequeña cumplió 2 años y, aunque en redes sociales no mostraron mucho de la celebración, Karol Samantha recientemente apareció en Instagram para mostrar cómo reaccionó la bebé al regalo que le envió su madre desde prisión.

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Es necesario mencionar que Barrera se encuentra pagando la pena de cinco años de prisión en la Escuela de Carabineros de Bogotá, a donde fue trasladada luego de estar una temporada en la Cárcel el Buen Pastor, por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

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En el clip se observa el momento exacto en el que Karol Samatha graba a la menor en su habitación y le pide cerrar sus ojos mientras la conduce hacia el lugar en el que está el obsequio. Luego de contar hasta tres, descubre el regalo: se trata de una casa de Barbies de dos pisos que contiene un rodadero, piscina, mesa de comedor, habitación, ropa y todo lo necesario para jugar con las muñecas.

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Mientras filmaba, le pidió a la pequeña agradecerle a la "mamá Daneidy" y enviarle un beso al celular. Posteriormente, junto al clip escribió: "Mamá Dane te ama con su vida".

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues se han llevado una gran sorpresa la notar lo mucho que ha crecido Daphne Samara desde que la creadora de contenido digital fue puesta en disposición de las autoridades para pagar por los hechos cometidos en el marco del paro nacional de 2019, cuando publicó videos destruyendo algunas estaciones de TransMilenio.

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"Dios te Bendiga princesa. Feliz cumpleaños ❤️", "😢😢😢😢 Ya quiero que llegue el momento en que nuestra Epa esté con ella 😢", "Bella niña, el deseo es que tú mamita salga pronto 🔜 y pueda estar a tu lado, ❤️🙌feliz cumpleaños", "Tan hermosa, medio cierra los ojos😍", "Cómo está de grande esa princesa", son algunos de los mensajes que les han dejado los usuarios de Internet.