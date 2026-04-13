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Qué regalo le dio Epa Colombia a su hija Daphne Samara por su cumpleaños- CaracolTV

El pasado 9 de abril la hija de Epa Colombia y Karol Samantha cumplió dos años. Pese a que está en la Escuela de Carabineros, la influencer le envió detalle a su bebé que dejó a varios usuarios sorprendidos.

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Epa Colombia se "fajó" con el regalo de cumpleaños a su hija Daphne Samara desde la cárcel

El pasado 9 de abril la hija de la creadora de contenido digital y Karol Samantha cumplió dos años. Pese a que está en la Escuela de Carabineros, la influencer le envió detalle a su bebé.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Qué regalo le dio Epa Colombia a su hija Daphne Samara por su cumpleaños.