Carlos Calero fue serenatero antes cantar en famoso grupo y llegar a la TV: “Pagaban bien”

Carlos Calero, uno de los hombres más reconocidos de Colombia por su desempeño como presentador de noticieros, concursos, ceremonias y demás, tiene una faceta musical que ha sabido explotar a lo largo de su vida, incluso haciendo dúo con Diomedes Díaz.

Mira también: Carlos Calero, campeón de canto en TV tras ‘casting’ que no era para él: “Yo no sabía”



Según contó, fue campeón de canto en la categoría de salsa y vallenato luego de ganar 8 programas seguidos en un espacio televisivo que conducía el ya fallecido Fernando González Pacheco.

Además, perteneció a la agrupación Código 3, con la que hizo giras y tuvo éxitos. Sin embargo, sus inicios fueron más modestos si se tiene en cuenta que arrancó dando serenatas con algunos de sus familiares.

Así lo contó en ‘Historias con ritmo’ [desde el minuto 11:20], espacio de entrevistas de las plataformas digitales de Caracol TV, en donde detalló cómo fue esa época de su vida.



Publicidad

Carlos Calero daba serenatas antes de integrar Código 3

El Barranquillero narró que todo empezó en su propia familia: “Con 4 primos teníamos un grupo con el que dábamos serenatas. Éramos universitarios y nos unimos para cantar en las rumbas de la casa. Luego, mi prima nos dijo que nos había salido un contrato”.

Publicidad

Y agregó que esta actividad se convirtió para él en fuente de ingresos: “Empezamos a cantar boleros, vallenatos; íbamos de bar en bar, de casa en casa; era una época maravillosa porque nos pagaban bien y esa era la platica que le servía a uno para la rumba”.

Esa etapa lo impulsó para ir a Código 3, grupo con el que también tuvo reconocimiento nacional: “Grabamos un CD, tuvimos la oportunidad de hacer giras, estuvimos en un Carnaval de Barranquilla y la canción se pegó”.

Sin embargo, acotó que como había estudiado para ser comunicador y su anhelo era ser presentador, hizo todo lo posible para lograrlo: “En 1996 gané un ‘casting’ para ‘Insignia’, el programa de las Fuerzas Militares. Ahí fui agarrando experiencia”.

Por último, manifestó que hay que luchar por lo que se quiere: “Uno tiene que buscar las oportunidades, aunque hay un don que te entrega la vida y hay que saber aprovecharlo. Pero si estás preparado, lo haces bien y a la gente le gusta, te agarran. Hay que enfocarse en lo que uno quiere”.

Publicidad

Mira también: Así fue como Carlos Calero logró cantar en parrandas con Diomedes Díaz: "Me llamaba"