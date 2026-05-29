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Carlos Calero dio serenatas antes de cantar en grupo Codigo 3 y ser presentador de TV - CaracolTV

Carlos Calero, conductor de diferentes programas de televisión, contó que antes de triunfar en las apntallas, empezó desde abajo en la música pues daba serentas, pero le fue también que luego integró el famoso grupo Código 3

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Carlos Calero fue serenatero antes cantar en famoso grupo y llegar a la TV: “Pagaban bien”

El conductor de diferentes programas de televisión tuvo un importante paso por la música en su camino hacia la pantalla chica, pero debió empezar de cero.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de may, 2026
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Calero Calero daba serenatas, así ganaba un dinero extra.jpg
Carlos Calero también dio serentas y no le iba mal.
Foto: Facebook @CarlosCalero29.