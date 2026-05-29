En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Después de que el detective le diera información a Luis Fernando, él decide ir al edificio donde vive Nandito y allí enfrentarlo. Cuando está en el lugar, los amenaza y María lo reta a hacerlo.
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Luis Fernando pide la dirección del edificio donde vive Nandito
El detective le cuenta a Fernando que vio a su esposa besándose con el joven, por eso él toma la decisión de ir y pedirle explicaciones a María. Los amenaza y dice que su esposa es una loca.