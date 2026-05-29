Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Después de que el detective le diera información a Luis Fernando, él decide ir al edificio donde vive Nandito y allí enfrentarlo. Cuando está en el lugar, los amenaza y María lo reta a hacerlo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Luis Fernando pide la dirección del edificio donde vive Nandito

El detective le cuenta a Fernando que vio a su esposa besándose con el joven, por eso él toma la decisión de ir y pedirle explicaciones a María. Los amenaza y dice que su esposa es una loca.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de may, 2026
Comparta en:
Thumbnail