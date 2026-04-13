Martín Elías estaba de viaje cuando su hijo nació y, al verlo, dudó de que fuera suyo

‘Caya’ Varón contó su historia de amor con Martín Elías, a quien conoció en Bogotá, cuando ella estudiaba en la universidad, y él fue a hacer una presentación musical a la capital colombiana. Él le empezó a coquetear y ahí empezaron una relación amorosa.

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Tiempo después, y pese a su juventud, ella quedó embarazada de Martín Elías Jr., situación que fue muy emocionante para ambos. No obstante, cuando el bebé iba a nacer, ella estaba en Cúcuta y él estaba de viaje, en Valledupar, haciendo un “toque”, contó el nieto de Diomedes Díaz en el programa de Caracol.

El bebé era “grandísimo, gordísimo, larguísimo, blanco y mono”, aseguró ‘Caya’, por lo que cuando Martín Elías llegó y lo vio, lo primero que dijo fue: “¿Él sí será hijo mío?”. Sin embargo, cuando Júnior fue creciendo, se empezó a poner “morenito” y resultó ser “igualito” a su papá.

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Martín Elías Júnior se convirtió en la razón de vivir del intérprete de ’10 razones para amarte’ y desde que nació se dedicó a darle su tiempo a su primogénito. Además, se encargó de inculcarle quién era su abuelo y de mantener vivo su legado.



¿Quién es Caya Varón, primera esposa de Martín Elías?

Claudia Varón, oriunda de Cúcuta, es una emprendedora conocida en el ámbito del entretenimiento colombiano por su relación con el fallecido cantante vallenato Martín Elías Díaz Acosta, hijo del icónico Diomedes Díazy fue la primera esposa de él. La pareja contrajo matrimonio en 2007, cuando Martín Elías tenía apenas 17 años,y se divorció ocho años después.

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Tras su divorcio y especialmente luego de la muerte del cantante en 2017 en un accidente de tránsito, Caya Varón ha mantenido una presencia constante, aunque selectiva, en la opinión pública. Es reconocida en redes sociales, en las que comparte aspectos de su vida personal, emprendimientos y su rol como madre.

Además de estar enfocada en sus proyectos, actualmente ‘Caya’ Varón está dedicada a apoyar la carrera artística de su hijo, y es una de las principales impulsadoras de sus conciertos y su álbum musical.