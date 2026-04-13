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Martín Elías no creía que su hijo con 'Caya' Varón fuera suyo: ella dijo por qué

Martín Elías Díaz, hijo de Diomedes Díaz, estaba viajando cuando su hijo con 'Caya' Varón iba a nacer y, cuando llegó a conocerlo, dudó de que fuera de él.

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Martín Elías estaba de viaje cuando su hijo nació y, al verlo, dudó de que fuera suyo

Así lo reveló Claudia ‘Caya’ Varón, la primera esposa de ‘El Terremoto’ y madre del primogénito del fallecido cantante, en ‘Se Dice de Mí’, programa de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Martín Elías estaba de viaje cuando su hijo nació