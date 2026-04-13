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Qué artistas invitó Karol G a Coachella 2026 en Indio, California - CaracolTV

Karol G se presentó el pasado 12 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Algunos de los invitados fueron Becky G, Mariah Angeliq y Greg González. Conoce todos los detalles.

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Qué artistas invitó Karol G a su show en Coachella 2026: conoce la lista completa

'La Bichota' se presentó el pasado 12 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Frente a miles de asistentes, presumió sus raíces colombianas y envió un poderoso mensaje a los latinos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Invitados especiales al concierto de Karol G en Coachella 2026.