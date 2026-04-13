Qué artistas invitó Karol G a su show en Coachella 2026: conoce la lista completa

La cantante colombiana, recodada por canciones como 'Oki doki', 'Si antes te hubiera conocido' y 'Mi ex tenía razón', se convirtió el pasado 12 de abril en la primera cantante latina en encabezar el festival Coachella, uno de los más importantes del mundo. Durante el show no solo envió un poderoso mensaje sobre inclusión, sino que también se emocionó a los asistentes al subir al escenario a varios colegas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria artística.

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La colombiana emocionó al público al incluir en su espectáculo una nómina de artistas que se encargaron de encender la fiesta en el festival. Inicialmente, subió al escenario a la cantante estadounidense de hip hop Mariah Angeliq, con quien interpretó 'El makinón'; sin embargo, la energía subió de nivel cuando Becky G apareció en la tarima para cantar 'Mamiii', uno de sus éxitos más sonados.



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Una de las sorpresas más comentadas de la noche fue la salida de Greg González, de la banda Cigarettes After Sex, con quien estrenó una balada inédita, que rápidamente llamó la atención de sus admiradores.

Wisin también salió al escenario para hacer su versión de 'Pam pam', 'Saoco', 'Mayor que yo' y 'Rakata'. Asimismo, Carolina Giraldo hizo alusión a la cultura mexicana al cantar junto a un grupo de mujeres marichis con el que cantó 'Negrita de mis pesares'.

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Estas no fueron las únicas novedades de la noche, pues la paisa también interpretó 'TQG', su colaboración con Shakira; sin embargo, en esta ocasión hizo el show sin la barranquillera. Finalmente, cerró con broche de oro la jornada al hacer su apuesta de 'Mi tierra' de Gloria Estefan, exhalando sus raíces.

Tras el éxito de su presentación en Coachella, Karol G se prepara para la segunda fecha que está programada para el 19 de abril en el mismo espacio.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante su muestra de talento no se han hecho esperar: "La rompió con toda", "Superó mis expectativas", "Se veía demasiado hermosa", "El mensaje fue la mejor parte del show, qué impresión", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

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