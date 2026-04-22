Así fue el funeral de Lina Marulanda en Bogotá: se cumplen 16 años de su muerte

Este 22 de abril se cumplen 16 años de la muerte de la destacada presentadora de televisión que enamoró al público con su sentido del humor y fluidez frente a las cámaras. La paisa tuvo la posibilidad no solo de presentar la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, sino que también estuvo en otro formatos del canal como el Desafío 2007, la guerra de las generaciones.

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Cómo fue el funeral de Lina Marulanda

Expediente Final, el programa presentado por Diva Jessurum, reconstruyó cómo fueron los últimos días de vida de la conductora de televisión mediante el testimonio de amigos, familiares y compañeros de trabajo. De hecho, también se expusieron imágenes de las honras fúnebres de la joven de 29 años, las cuales se llevaron a cabo en una ceremonia privada en Bogotá.



"Fuimos a su funeral, recuerdo que fue en la Capilla del Gimnasio Moderno", dijo uno de las personas cercanas al círculo de Lina. Asimismo, el actor Diego Cadavid explicó en aquel episodio del programa que su amistad se mantiene incluso después de su fallecimiento, pues frecuentemente le reza y habla con ella en sus sesiones espirituales.



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Qué fue lo que le pasó a Lina Marulanda

De acuerdo con las autoridades, la modelo cayó del sexto piso de su edificio, a un altura de aproximadamente 18 metros, en la que se tropezó con una baranda, golpe que resultó letal. El motivo de su deceso se trataría de un suicidio teniendo en cuenta que veía atravesando por un cuadro de depresión y una compleja situación económica y sentimental. Debido a este contexto, recibió el acompañamiento de sus padres en sus últimos momentos de vida; de hecho, el día de los hechos, estaba con sus familiares, la asistente y el contador.

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"Me llamó, faltaba un cuarto para las 9 de la mañana. Entonces me dijo, ‘Caro, ¿a dónde vienes?’. Y yo no, estoy acá en la esquina de tu apartamento. Me dijo, ‘Bueno, Caro, aquí te espero, golpéame cuando llegues. Te quiero mucho”, dijo la amiga para el citado programa.

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Una vez allí, mientras trabajaban y la modelo estaba en su habitación, se escuchó un estruendo y, aunque golpearon la puerta de su habitación para saber cómo se encontraba, no tuvieron respuesta. Fue el celador el que les solicitó bajar al primer piso, donde encontraron el cuerpo de la joven.