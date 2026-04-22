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Cómo fue el funeral de Lina Marulanda en Bogotá y quiénes asistieron - CaracolTV

Este 22 de abril se cumple un nuevo año desde la muerte de la reconocida presentadora de Caracol Televisión. Así fue la despedida que le hicieron amigos, colegas y familiares en 2010.

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Así fue el funeral de Lina Marulanda en Bogotá: se cumplen 16 años de su muerte

Este 22 de abril se cumple un nuevo año desde la muerte de la reconocida presentadora de Caracol Televisión. Así fue la despedida que le hicieron amigos, colegas y familiares en 2010.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Así fue el último adiós que le hicieron a Lina Marulanda en 2010.