Esto pesaba Lina Marulanda al momento de morir: Amigos hablan de "extrema delgadez"

El fallecimiento de Lina Marulanda, el 22 de abril de 2010, conmocionó a todo el país. La paisa, que estaba a un mes de cumplir 30 años, era una de las modelos y presentadoras más exitosas y queridas de la televisión colombiana. Su carisma, elegancia y trayectoria la convirtieron en una figura inolvidable.

Por eso, en el día de su cumpleaños, este 15 de mayo, la recordamos a través de las voces de sus amigos más cercanos, quienes compartieron detalles íntimos en un capítulo del programa Expediente Final, de Caracol Televisión.

En primer lugar, cabe destacar que se especuló sobre las circunstancias que rodearon su muerte y sus allegados incluso mencionan que “se ensució el ambiente periodístico con rumores y habladurías”.

Cuánto pesaba Lina Marulanda al morir

Diva Jessurum, explica que el día en que su voz se apagó, la paisa no asistió a la cita con su psiquiatra, lo que encendió las alarmas entre sus familiares. Desde hacía semanas, sus seres queridos estaban preocupados por su frágil estado físico y emocional.

Según los amigos más cercanos de Lina, la modelo nunca manifestó abiertamente el dolor que cargaba, sin embargo, quienes la rodeaban notaban señales preocupantes, como su notoria pérdida de peso y "extrema delgadez". Medía 1.77 metros y pesaba apenas 45 kilos.

Las autoridades encontraron en su computador varios mensajes dirigidos a sus padres, familiares y amigos más cercanos. Eran cartas de despedida, evidencia de que venía planeando su partida desde días atrás.

Sumado a sus problemas de salud mental, su vida sentimental también atravesaba un momento difícil. Su matrimonio no marchaba como esperaba. “La sumatoria de muchas situaciones la llevó a que Carlos se alejara un poco”, confiesan. Aun así, ella le apostó al amor. Pero parecía que todo estaba en su contra.

Cómo murió Lina Marulanda

Según el CTI, Lina se lanzó desde el sexto piso del edificio donde vivía, una caída de aproximadamente 18 metros. En el descenso, su cuerpo impactó contra una baranda del parqueadero. El golpe fue letal.

Así se enteraron los amigos de Lina Marulanda sobre su muerte

Sus amigos y familiares todavía reviven con dolor el momento en que se enteraron de su muerte. “Salí corriendo a golpear su puerta, pero ella no me respondía”, recuerda una amiga. Yoko Rashid Abdalahah intentó ingresar al apartamento, pero el celador no se lo permitió, pues ya estaban presentes la policía y los entes judiciales. “Fue demasiado chocante, me afectó profundamente”, dijo.

Sus padres pudieron verla, pero no se les permitió acercarse. Carlos Montoya, en ese entonces director de La Hora del Regreso de W Radio, cuenta que se enteró al llamar a Alejandra Azcárate. Ninguno podía creerlo.

Diego Cadavid confiesa con tristeza: “Yo sentí que eso iba a pasar. A la media hora de enterarme me tiré al piso a llorar, destrozado”. Aunque para muchos Lina era una mujer alegre, sociable y llena de vida, sus amigos más cercanos sabían que también atravesaba momentos de oscuridad. “No pensábamos que fuera a acabar con su vida, pero la opción existía”, admiten.

Christian Salazar, odontólogo y amigo de Lina, asegura que las personas que ella más amaba eran sus padres. Aún así, no lograba comprender lo que había pasado. Carlos Calero, por su parte, recuerda el impacto de la noticia: “No lo podía creer, pensaba que tenía toda su vida profesional por delante”.

Los periodistas de Caracol Televisión también sintieron el golpe. La cubrieron como noticia, pero también como colega y amiga. “Cuando llegamos, la situación ya estaba controlada por la Fiscalía y el CTI”, relatan. Darío Fernando Patiño, entonces director de Noticias Caracol, recuerda que informaron del hecho sin dar detalles sobre las causas, profundamente afectados por lo ocurrido.