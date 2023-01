Así fueron los últimos días de vida de Lina Marulanda

El 22 de abril del año 2010 el país se sorprendió con la temprana muerte de la reconocida presentadora de televisión, Lina Marulanda. Fue escalofriante descubrir que ya no estaría aquella admirada mujer que lo tenía todo para ser feliz, pero decidió apagar su vida.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Para muchos la gran incógnita es cómo ocurrió su deceso y sobre todo qué dicen las autoridades por la manera en la que Lina acabó con sus días.

Lina Marulanda inició su carrera siendo muy joven y gracias a su belleza se destacó rápidamente. Era publicista de profesión y debutó como presentadora de noticias en el año 2002. Al poco tiempo entró a formar parte del grupo de figuras estelares de Noticias Caracol en el año 2005.

Luego de mucho pensarlo, decidió aceptar una tentadora propuesta de ser la conductora de El Desafío. Quienes la conocieron, la describen como una mujer guerrera con una picardía en sus ojos y una sonrisa cautivadora.

Además, sus allegados sabían que una cosa era lo que Lina le demostraba al mundo y otra la que su corazón sentía, pues nunca notaron nada en ella. Sin embargo, su asistente y amiga reveló que la presentadora cayó en una tristeza muy grande por todas las situaciones que se le estaban juntando.

Quienes la conocieron de cerca sabían que las críticas la afectaban mucho y Lina se sentía presionada por los comentarios sobre su físico, pues siempre le cuestionaban su delgadez y su manera de presentar.

Era una mujer con una belleza descrestante y admirada por muchos por su carisma, sin embargo, algunos aseguraban que estaba obsesionada por ser delgada, una forma de buscar aceptación entre el público, sus colegas y las pasarelas de modelaje.

En un momento, Lina decidió ser socia de una empresa de accesorios femeninos, lo que le generó más de un dolor de cabeza. Pero tristemente, tiempo despúes esta empresa no estaba dando frutos y su segundo matrimonio no estaba funcionando muy bien, no obstante, ella no perdía la esperanza de recuperar su relación.

Lo que pocos conocen es que Lina guardaba grandes tristezas en su corazón hasta el punto de sufrir de depresión y estar medicada. De un momento a otro dejó de comer por la angustia que tenía.

Sus padres estaban preocupados por su estado y decidieron acompañarla unos días en Bogotá, sin embargo, ella nunca manifestó que quería acabar con su vida.

En sus últimos días, Lina tuvo un robo por parte de su empleada del servicio a quien consideraba como su segunda madre. Además, también pasaba por una dura situación sentimental y económica.

Según el CTI, Lina se arrojó a una distancia aproximada de 18 metros, pues su apartamento quedaba en un sexto piso. Durante la caída, la mujer tropezó con una baranda y el golpe fue letal. La hermosa presentadora paisa estaba a un mes de cumplir 30 años.

Ese día, Lina desayunó con sus papás y llamó a su amiga Carolina para que llegara pronto a su apartamento. Los minutos transcurrían en calma, pero de repente algo alteró la tranquilidad del lugar, pues los presentes escucharon un ruido, bajaron corriendo y la encontraron acostada en la calle sin signos vitales.

Hoy, después de diez años de su muerte, Lina sigue siendo recordada por su belleza, carisma y talento, pues dejó sembrados hermosos sentimientos en quienes la amaron.

