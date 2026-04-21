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Juan, exparticipante del ‘Desafío’ inició proceso de implantación capilar - CaracolTV

Juan, recordado por su paso en el ‘Desafío Siglo XXI’, muestra en redes sociales el inicio de un procedimiento capilar tras notar caída de cabello en la zona frontal.

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Exparticipante del ‘Desafío’ inició proceso de implantación capilar

Juan, recordado por su paso en el ‘Desafío Siglo XXI’, muestra en redes sociales el inicio de un procedimiento capilar tras notar caída de cabello en la zona frontal.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Juan, exparticipante del Desafío, inició cirugía capilar.jpg