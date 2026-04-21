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Ordenan arresto en Corea del Sur contra Bang Si-Hyuk, creador de BTS, por presunto fraude - CaracolTV

Autoridades de Seúl avanzaron en una investigación contra el fundador de Hybe por presuntas irregularidades en 2019 en la salida a bolsa de la empresa.

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Ordenan arresto en Corea del Sur contra Bang Si-Hyuk, creador de BTS, por presunto fraude

Autoridades de Seúl avanzaron en una investigación contra el fundador de Hybe por presuntas irregularidades en 2019 en la salida a bolsa de la empresa.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Creador de BTS es investigado por fraude.jpg