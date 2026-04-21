Ordenan arresto en Corea del Sur contra Bang Si-Hyuk, creador de BTS, por presunto fraude

Las autoridades de Corea del Sur avanzaron en una investigación contra Bang Si-hyuk, fundador de Hybe, por un presunto esquema de fraude vinculado a inversionistas y al proceso de salida a bolsa de la compañía. La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl confirmó el martes 21 de abril que solicitó a la fiscalía tramitar una orden judicial para su arresto.

Mira también: Nelson Velásquez se pronunció tras investigación por presentación en cárcel de Itagüí



Bang Si-Hyuk creador de BTS niega estár involucrado en presunto fraude

La investigación se centró en hechos ocurridos en 2019, cuando Bang habría indicado a inversionistas que la empresa no tenía planes de cotizar en bolsa. Según las autoridades, esa información llevó a algunos accionistas a vender sus participaciones a un fondo de capital privado antes de que se realizara la oferta pública inicial. Posteriormente, Hybe avanzó con su salida al mercado bursátil.



South Korean Police Seek Arrest Warrant for HYBE Chairman Bang Si-hyuk Over IPO Allegationshttps://t.co/5A2uBqel2A — billboard (@billboard) April 21, 2026

Los investigadores señalaron que el fondo involucrado habría establecido un acuerdo paralelo con Bang. En ese acuerdo se contempló la posibilidad de que el empresario recibiera un porcentaje de las ganancias generadas tras la venta de acciones una vez la compañía ingresara al mercado público. La policía estimó que el monto obtenido de forma irregular superó los 100 millones de dólares.





El equipo legal de Bang informó que el empresario mantuvo cooperación con las autoridades durante el proceso. También indicó que continuará participando en los procedimientos legales correspondientes para exponer su posición frente a los señalamientos. La compañía Hybe sostuvo que su fundador negó haber cometido irregularidades.

Publicidad

Mira también:Concierto de BTS en Colombia: confirman fechas y lugar en Bogotá para verlos este 2026

Como parte de las medidas adoptadas durante la investigación, a Bang se le prohibió salir del país desde agosto. El caso se mantiene en revisión mientras las autoridades recopilaban pruebas relacionadas con la transacción de acciones y los acuerdos financieros previos a la oferta pública inicial.

Publicidad

El proceso judicial se desarrolló en un contexto relevante para la compañía, que opera en la industria musical global y representa a BTS. El grupo retomó actividades tras una pausa asociada al cumplimiento del servicio militar obligatorio por parte de sus integrantes. En semanas recientes, BTS realizó presentaciones en Seúl, Goyang y Tokio, además de preparar eventos en Estados Unidos.

Mira también: Murió Bram Inscore, compositor de BTS, a los 41 años: cometió suicidio

Cabe mencionar que, Hybe fue fundada en 2005 bajo el nombre de Big Hit Entertainment. Con el crecimiento de BTS, la empresa amplió sus operaciones y ejecutó adquisiciones internacionales, entre ellas la compra de Ithaca Holdings en 2021, firma asociada con artistas como Justin Bieber y Ariana Grande.

En años recientes, la compañía también enfrentó disputas internas, incluida una controversia con la productora Min Hee-jin vinculada al grupo NewJeans. Mientras avanzó la investigación contra Bang, Hybe continuó con sus operaciones en el mercado global del entretenimiento.

Publicidad

Mira también: Investigación reveló cercanía de alias ‘El Mison’ con Yeison Jiménez y artistas del gremio

