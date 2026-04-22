Cambios en la programación a partir de este 22 de abril por final de 'La Reina del Flow'

Caracol Televisión realizará cambios en su programación este miércoles 22 de abril, luego de que el pasado 21 se transmitiera la gran final de 'La Reina del Flow', correspondiente al capítulo 65. En este contexto, la parrilla presenta ajustes especialmente en el horario nocturno, mientras que otros espacios se mantienen sin modificaciones.

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En primer lugar, la franja de la mañana conservará su estructura habitual. De este modo, la jornada iniciará con Noticias Caracol, seguido por el matutino 'Día a Día'. Posteriormente, continuará la emisión de la producción 'María la del barrio', y más adelante se emitirá la edición del mediodía de Noticias Caracol. Así, durante esta parte del día no se evidencian cambios en la programación establecida.



Por otra parte, en la franja de la tarde sí se presentan variaciones en los horarios de las producciones. En este sentido, la programación incluirá 'Tormenta de Pasiones' desde las 3:30 p. m. hasta las 5:00 p. m. A continuación, se transmitirá 'Leyla', cuyo horario se extenderá hasta las 6:00 p. m. Seguidamente, 'Hilos de Vida' ocupará el espacio hasta las 7:00 p. m., completando así la oferta de contenidos de la tarde.

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Sin embargo, el ajuste más relevante se observa en la franja nocturna, conocida como el horario prime. En esta sección, Noticias Caracol será emitido entre las 7:00 p. m. y las 8:00 p. m., marcando el inicio de la programación de la noche. Luego, el programa 'A Otro Nivel' con Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Pipe Peláez se transmitirá desde las 8:00 p. m. hasta las 9:00 p. m., ocupando un espacio central dentro de esta franja.

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Posteriormente, la programación continuará con 'Vecinos' a las 9:30 p. m., horario en el que anteriormente se emitía 'La Reina del Flow', la serie que terminó con la noticia de la boda de Erick y Irma, así como también la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia.

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Finalmente, la emisión seguirá su curso habitual durante el resto de la noche. En consecuencia, la jornada concluirá con la última edición de Noticias Caracol, seguida de la transmisión de 'Cuidado con el Ángel' en la madrugada.