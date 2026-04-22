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Novelas hoy 22 de abril: qué pasará con 'Tormenta de pasiones' y 'La Reina del Flow'- CaracolTV

Qué producción reemplazará a 'La Reina del Flow' a partir de este 22 de abril en Caracol Televisión. Esto pasará con la parrilla de programación, las novelas de la tarde y la noche.

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Cambios en la programación a partir de este 22 de abril por final de 'La Reina del Flow'

El pasado 21 de abril Caracol Televisión transmitió el gran final de la historia de Charly, Yeimy y toda la familia de Soul & Bass. Esto pasará con la parilla de programación en adelante.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Qué pasará con la programación tras el gran final de 'La Reina del Flow 3'.