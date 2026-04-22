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Cuándo es la Feria del Libro y dónde visitar a Aurelio Cheveroni - CaracolTV

Aurelio Cheveroni y Caracol Televisión estarán presentes en un stand de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). Esto debes tener en cuenta para visitarlos.

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Asistentes a la Feria del Libro podrán meterle un gol a Aurelio Cheveroni: mira el stand

Los niños tendrán la oportunidad de compartir con el lobo rojo que recientemente hizo parte de 'Yo Me Llamo Mini'. Esto es lo que debes tener en cuenta para visitar el stand.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Cuándo y dónde visitar a Aurelio Cheveroni en la Feria Internacional del Libro (FILBo).