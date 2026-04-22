Asistentes a la Feria del Libro podrán meterle un gol a Aurelio Cheveroni: mira el stand

El pasado martes 21 de abril inició la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILbo), evento que tiene lugar en Corferias y en el que India asistirá como país invitado. En esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de foros, charlas, encuentros con autores y una oferta de editoriales para comprar libros. Asimismo, podrán disfrutar de la compañía de Caracol Televisión, que tendrá dispuesto un stand en el que estará presente Aurelio Cheveroni, el icónico personaje del 'Club 10' y de 'Yo Me Llamo Mini'.

Mira también: Así se verían Aurelio Cheverony, Mery Moon y Dinodoro, del 'Club 10', si fueran humanos

Cómo ver a Aurelio Cheveroni en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

El stand de Caracol Televisión estará dividido en tres estaciones. En la primera, los niños tendrán la posibilidad de elegir un personaje, en un determinado mundo y con un nivel de dificultad específico. En el segundo, recibirán una tarjeta para que pinten el personaje y respondan algunas preguntas; sin embargo, la tercera etapa de este stand será la más divertida, pues los menores tendrán la oportunidad de cobrarle un penalti al lobo rojo.



Mientras los más pequeños disfrutan de la pasión del fútbol, los acompañantes accederán a una estación en la que deberán narrar el cobro del penalti, lo que convierte la actividad en una atracción familiar.





Mira también: Nació la bebé de Yo Me Llamo Gloria Trevi y Luis Alfonso: mira su primer video

Publicidad

En este espacio de la feria, los fanáticos encontrarán también un código QR y un enlace en el que podrán ver el video del personaje que armaron; esto será posible gracias a la gestión de la Inteligencia Artificial de Lumo.

Asimismo, la jornada contará con la participación de los nuevos presentadores de Gol Caracol: Julián Capera, Rodrigo De Paoli y Alexis García, quienes hablarán con el público invitado y los medios de comunicación sobre su llegada al canal de televisión y también los retos profesionales que llegan a sus vidas para los próximos eventos deportivos que tendrán lugar en este 2026.

Publicidad

Mira también: Cómo muere Aylín en ‘Tormenta de Pasiones’, novela turca de Caracol; triste escena

Asimismo, se espera que otros conductores de la sección deportiva del noticiero hagan aparición en la exposición en compañía de integrantes de su familia y personas cercanas a su círculo, teniendo contacto directo con la gente.