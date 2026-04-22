Carmen Villalobos contó cómo lleva duelo por lo sucedido en 'Sin senos sí hay paraíso'

El elenco de 'Sin senos sí hay paraíso 4' continúa de luto por la muerte de los dos integrantes de la serie en el ataque que tuvo lugar en el barrio Los Laches de la localidad de Santa Fe, Bogotá. Aunque varios actores se han pronunciado para dar su versión de los hechos, defender al equipo y hasta revelar detalles de las víctimas mortales; recientemente Carmen Villalobos llamó la atención al confesar cómo es el estado anímico de toda la producción.

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Sentido mensaje de Carmen Villalobos por lo sucedido en 'Sin senos sí hay paraíso'

En horas de la noche del pasado 21 de abril, la intérprete de Catalina apareció en las historias de Instagram para solicitar respeto por la memoria de las víctimas, así como también para revelar que esta situación la ha afectado emocionalmente. La actriz había informado que sostenía una relación cercana con Nicolás, una de las víctimas mortales y, aunque precisó que no conocía a Henry, el conductor, se solidarizó con sus seres queridos y exaltó su trabajo.



"No sé bien cómo nombrar lo que siento. Es un dolor desgarrador, profundo que me atraviesa y me deja sin aire. A ratos todo parece irreal, como si estuviera viviendo algo que no puede estar pasando. Por momentos me siento aturdida, paralizada, intento procesar algo que no tiene sentido", escribió.





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Tras hablar de los sentimientos que la invaden por estos días, contó que tanto el elenco como el grupo técnico de la serie se han unido como una familia para atravesar por esta pérdida.

"Hay un vacío inmenso en todo el equipo y en las familias por todo lo que está pasando, pero al mismo tiempo es muy bonito ver la unión y la solidaridad en medio de algo que nos está doliendo a todos", continuó.

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Por último, aprovechó el espacio para agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirles mensajes de condolencias y por estar pendientes del caso. De igual forma, solicitó la ayuda de sus más de 23 millones de seguidores para unirse en oración por la pronta recuperación de Henry, quien ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y permanece consciente según los últimos reportes de sus compañeros en redes sociales.