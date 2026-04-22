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Qué dijo Carmen Villalobos sobre el duelo en 'Son senos sí hay paraíso'- CaracolTV

Carmen Villalobos publicó un sentido mensaje revelando como vive la producción de 'Sin senos sí hay paraíso' la muerte de dos de sus integrantes y pidió oración por la persona herida.

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Carmen Villalobos contó cómo lleva duelo por lo sucedido en 'Sin senos sí hay paraíso'

La actriz colombiana publicó un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram luego del ataque que tuvo lugar el pasado 18 de abril en el centro de Bogotá. Esto dijo sobre la producción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Qué dijo Carmen Villalobos sobre el luto que se vive en 'Sin senos sí hay paraíso'.