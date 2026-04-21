Qué pasará con los cuerpos de los miembros de 'Sin senos sí hay paraíso' que murieron

Luego del ataque contra el equipo de la producción de 'Sin senos sí hay paraíso' ocurrido el pasado 18 de abril, se conocieron detalles relacionados con los procedimientos funerarios de las víctimas mortales. Los hechos, que tuvieron lugar en el barrio Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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Qué pasará con los cuerpos de las víctimas del ataque a 'Sin senos sí hay paraíso'

De acuerdo con la información compartida por familiares y amigos, se llevará a cabo la inhumación de ambos fallecidos. Asimismo, las personas cercanas extendieron la invitación a su círculo social para acompañar las ceremonias programadas. En ese sentido, la velación de los dos se realizó este 21 de abril en horas de la mañana, en un espacio dispuesto para rendir homenaje y permitir el acompañamiento de allegados.



En relación con las exequias, se establecieron horarios y lugares específicos para cada uno de los casos. Por un lado, Nicolás Francisco Perdomo Corrales, integrante de la producción, tendrá sus honras fúnebres en la Parroquia San Gerardo Mayela a las 11:00 a. m. el 22 de abril. Posteriormente, su destino final será el parque cementerio Jardines El Paraíso, donde se llevará a cabo la inhumación correspondiente.





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Por otro lado, en el caso del conductor Henry Alberto Benavides, las exequias fueron programadas para el 22 de abril a las 2:00 p. m. Estas se realizarán en la Parroquia San Alfonso María de Ligorio. Una vez concluida la ceremonia religiosa, el cuerpo será trasladado al Parque Cementerio Jardines del Apogeo, lugar definido para su disposición final.

Cabe recordar que ambos hombres perdieron la vida en medio del ataque registrado en el centro de la capital colombiana, donde la producción se encontraba grabando algunas escenas de la cuarta temporada de la serie, producción que hasta el momento se encuentra suspendida mientras se aclara el caso. Figuras públicas como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán, María Laura Quintero y Francisca Estévez se han solidarizado con sus compañeros y han compartido mensajes de apoyo a sus seres queridos, recordando el trabajo que desempeñaron estas dos personas en su escenarios laborales.

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