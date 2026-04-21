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Honras fúnebres de Nicolás y Henry, de 'Sin senos sí hay paraíso' - CaracolTV

Nicolás Francisco Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides Cárdenas fueron las víctimas mortales del ataque contra 'Sin senos sí hay paraíso' en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe en Bogotá.

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Qué pasará con los cuerpos de los miembros de 'Sin senos sí hay paraíso' que murieron

Integrantes del equipo de trabajo de la serie compartieron en redes sociales detalles de las honras fúnebres de Nicolás Francisco Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides Cárdenas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Qué se sabe sobre las honras fúnebres de los miembros de 'Sin senos sí hay paraíso' que murieron.