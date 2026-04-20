Actriz de 'Sin senos no hay paraíso' desmintió versión del ataque y dio detalles del hecho

Luego de que se diera a conocer el tripe asesinato que ocurrió en la localidad de Santa Fe, centro de Bogotá, durante el rodaje de algunas escenas de 'Sin senos no hay paraíso 4', la actriz María Laura Quintero apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse sobre el hecho, destacando el trabajo de los dos integrantes de la producción que fallecieron y brindar nuevos detalles sobre el hecho.

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Dicen que ataque en set de 'Sin senos no hay paraíso' no fue una riña

La actriz recordada por su participación en producciones como 'Los Morales' y 'Los Briceño' se desahogó acerca de los hechos sucedidos en el set de grabación de la exitosa producción:



"Qué dolor, qué tristeza y qué impotencia... No fue una riña, fue un ataque desmedido, que en esta ocasión fue hacia personas que hacían su trabajo, como cualquier colombiano más

¿Hasta cuándo esta inseguridad?", escribió en la citada red social junto a una imagen que dejaba ver el luto que se vive dentro del programa.

Asimismo, se pronunció sobre la situación de inseguridad y violencia de la que ha sido testigo: "Todos los días hay noticias de robos, ataques, secuestros... Acabando con la vida de cientos de inocentes... YA NO MÁS".





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Durante el ataque, las autoridades detuvieron a algunas personas que se involucraron en la supuesta "riña" que se habría producido después del ataque; sin embargo, el pasado 19 de abril, dos de los detenidos fueron puestos en libertad, pero continúan vinculados a la investigación. Se trata de Jorge Alexander Correa de 19 años y Nelson Alfonso Sanabria de 29 años, ambos miembros del equipo de logística de la serie.

En este sentido, la Fiscalía señaló que seguirán vinculados al caso mientras se esclarecen los hechos; de hecho, el sindicato de trabajadores de lo audiovisual emitió una solicitud para suspenderlos permanentemente de sus cargos dentro del rodaje.

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Esta no es la única reacción que se conoce por parte de una actriz del elenco, pues otras figuras como Carmen Villalobos y Carolina Gaitán se han mantenido atentas al caso y les han extendido un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas.

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