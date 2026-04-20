Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
María la del barrio
Boda de Daniela Ospina
'Tormenta de Pasiones'
Inscripciones a 'Yo Me Llamo'
'La Reina del Flow 3'
Programación
YouTube Caracol Televisión

María Laura Quintero habló del ataque contra equipo de 'Sin senos no hay paraíso' - CaracolTV

María Laura Quintero, actriz de 'Sin senos no hay paraíso' se pronunció sobre los hechos ocurridos en la localidad de Santa Fe en Bogotá el pasado sábado 18 de abril.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Actriz de 'Sin senos no hay paraíso' desmintió versión del ataque y dio detalles del hecho

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Laura Quintero se pronunció sobre los hechos ocurridos en la localidad de Santa Fe en Bogotá el pasado sábado 18 de abril.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de abr, 2026
Comparta en:
Qué se sabe sobre el ataque en el set de 'Sin senos no hay paraíso 4'.