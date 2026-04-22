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Cómo se enteró Alejandra Azcárate de la muerte de Lina Marulanda - CaracolTV

'Expediente Final' reconstruyó los últimos momentos de vida de la modelo colombiana. Carlos Montoya recuerda cómo fue la comunicación con la comediante, quien no tenía idea de lo sucedido.

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Así se enteró Alejandra Azcárate de la muerte de Lina Marulanda, su amiga: creyó que era chiste

'Expediente Final' reconstruyó los últimos momentos de vida de la modelo colombiana. Carlos Montoya recuerda cómo fue la comunicación con la comediante, quien no tenía idea de lo sucedido.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Así se enteró Alejandra Azcárate de la muerte de su amiga Lina Marulanda.