Así se enteró Alejandra Azcárate de la muerte de Lina Marulanda, su amiga: creyó que era chiste

Este 22 de abril se cumplen 16 años de la muerte de Lina Marulanda, la presentadora de televisión y modelo colombiana que falleció en 2010 por un presunto suicidio tras presentar un cuadro de depresión y una compleja situación económica y sentimental. En este contexto, el programa 'Expediente Final' reconstruyó cómo fueron sus últimos momentos de vida; además, recogió testimonios de amigos y colegas con el fin de establecer una línea de tiempo de lo ocurrido.

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Cómo se enteró Alejandra Azcárate de la muerte de Lina Marulanda

Por un lado, Carlos Montoya contó que él fue quien se comunicó con Azcárate para preguntarle sobre la noticia relacionada con su amiga. En consecuencia, describió el momento en el que realizó la llamada y cómo se desarrolló la conversación inicial:



"Alejandra me contesta así como agitada, de afán, entonces le digo yo 'oye, Aleja, ¿te estoy interrumpiendo?, ¿qué hay de cierto con lo de Lina Marulanda? y me dice ella 'no, no, no, ¿qué pasó con Lina Marulanda? Y le dije 'no, aquí hay una noticia que se suicidó, que se tiró por una ventana de su apartamento", mencionó en la entrevista.

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En un primer momento, Alejandra pensó que se trataba de un chiste, por lo que pidió que no bromearan con ese tipo de información. Posteriormente, según el relato de Montoya, se produjo un silencio durante la llamada, lo que marcó un cambio en la reacción inicial. "Ella no me hablaba, soltó a llorar y entonces cuando vuelve y me llama, me dice 'tenías razón'"

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De igual forma, otras personas cercanas compartieron sus reacciones ante la noticia. Por ejemplo, el actor Diego Cadavid relató que, aproximadamente media hora después de enterarse, se tiró al piso a llorar, ya que en ese momento se encontraba en estado de shock.

Marulanda fue hallada sin vida por sus seres queridos a las fueras de su edificio, luego de que el vigilante alertara a la familia y les pidiera bajar al primer piso. Su amiga y asistente aseguró que escucharon un estruendo y añadió que, cuando tocaron en la habitación de la joven para averiguar que pasaba, no recibieron respuesta.

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