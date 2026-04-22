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Murió Karina Duprez, actriz de 'La Usurpadora', a los 79 años - CaracolTV

La Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Colegas del medio y fanáticos recuerdan sus años dorados.

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Murió famosa actriz de 'La Usurpadora': adiós a una leyenda de la televisión mexicana

La Asociación Nacional de Intérpretes de México confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Colegas del medio y fanáticos recuerdan sus años dorados.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Murió actriz de La Usurpadora