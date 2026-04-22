Murió famosa actriz de 'La Usurpadora': adiós a una leyenda de la televisión mexicana

El mundo del entretenimiento está de luto tras conocerse la muerte de Karina Duprez, actriz y directora mexicana con una trayectoria destacada en la televisión. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de su cuenta oficial de Instagram.

"El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez. Actriz y directora mexicana con una amplia trayectoria en la industria televisiva", se lee en el comunicado.



Mira también: Gaby Spanic, de ‘La Usurpadora’, se operó la cara y quedó dichosa con “transformación”

A lo largo de su carrera, participó en diversas producciones que formaron parte de la programación televisiva en México y otros países de América Latina. Entre los títulos en los que trabajó se encuentran 'Rosa Salvaje', 'Juana Iris', 'Los Miserables', 'Mundo de Juguete', 'La fuerza del amor', 'La Usurpadora' y 'La Venganza'.

Duprez era hija de la actriz Magda Guzmán, recordada por ser imagen de los años dorados de la pantalla chica de 'El País Azteca', y de Julián Duprez. Asimismo, es abuela del actor Chris Pazcal, quien reaccionó públicamente a la noticia mediante redes sociales. A través de una galería de imágenes, compartió distintos momentos junto a su abuela, incluyendo etapas recientes de su vida. Por el momento, no se saben los detalles exactos de su muerte.



Publicidad

Por otra parte, se dio a conocer que la actriz dejó instrucciones relacionadas con sus exequias. De acuerdo con información difundida por Televisa, no se realizará velorio. Además, se estableció que el cuerpo será cremado el 22 de abril, siguiendo las indicaciones previamente definidas.

Posteriormente, el 25 de abril se llevará a cabo una ceremonia religiosa destinada a despedirla. Este acto se realizará días después de la cremación y reunirá a las personas más cercanas a su círculo.

Publicidad

Mira también: Papel de 'La Usurpadora' no iba a ser para Gabriela Spanic, sino para una estrella mexicana

Mientras tanto, en redes sociales, seguidores y usuarios han compartido mensajes relacionados con su trayectoria y su presencia en la televisión. Las publicaciones incluyen recuerdos, imágenes y referencias a los proyectos en los que participó.

Mira también: En qué terminó ‘La Usurpadora’: ¿Carlos Daniel se quedó con Paola o Paulina en la Final?