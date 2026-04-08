Gaby Spanic, de ‘La Usurpadora’, se operó la cara y quedó dichosa con “transformación”

Gaby Spanic, que tiene una hermana gemela al igual que su personaje en ‘La Usurpadora’, compartió con sus seguidores que se hizo una nueva cirugía estética en su rostro, que duró cinco horas aproximadamente, y que le ayudó a regresar a su esencia.

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La actriz y ex Miss Venezuela grabó un video junto a uno de los médicos que la operó, 21 días después de la intervención, en el que además mostró apartes de su recuperación. El experto contó que la intención era levantar su cara y devolverle su belleza natural.

¿Qué se hizo Gaby Spanic en la cara?

El médico que operó a Spanic contó que la actriz se hizo un ‘lifting deep plane’, que se diferencia del resto de ‘liftings’ en la técnica. Mientras algunas intervenciones de este tipo se hacen estirando la piel, sin mover ligamentos, lo que él hizo fue una intervención más profunda, en la reposicionó los músculos de la cara.





El profesional además reveló que en medio de la cirugía encontró en el rostro de la actriz granulomas, que se dan como reacciones a sustancias u objetos, como bioestimuladores. Incluso, añadió, también halló restos de procedimientos que anteriormente se hizo la exreina.

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Spanic se mostró dichosa con los resultados de su cirugía estética. “Aquí yo llegué gracias a mi Dios con los mejores. Yo me siento wow, me siento más plena, con madurez, con conciencia, quiero crear consciencia sobre esta situación, y estoy muy agradecida, con todo mi corazón para siempre, y voy a estar eternamente agradecida con usted, porque yo me veo en el espejo y siento que regresé a mi esencia natural, y me siento mejor que nunca”, declaró.

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La venezolana agregó que este cambio no solo representa una transformación física, sino que además le ayudó a hacer un cambio interno para sentirse mejor con ella misma, aunque no se arrepiente de lo que se hizo en el pasado, pues todo fueron aprendizajes.