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Qué se hizo Gaby Spanic en la cara: la actriz tuvo nueva cirugía en su rostro

Gaby Spanic contó que se hizo nueva cirugía en su rostro y se mostró dichosa con la "transformación". Su médico habló de lo que le hizo en la cara de lo que econtró.

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Gaby Spanic, de ‘La Usurpadora’, se operó la cara y quedó dichosa con “transformación”

La reconocida actriz venezolana viajó hasta Sao Paulo (Brasil) para hacerse una nueva intervención estética, que le devolviera la seguridad en ella misma, y corrigiera procesos anteriores.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Gaby Spanic, de ‘La Usurpadora’, se operó la cara y quedó dichosa con “transformación”