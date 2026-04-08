Por qué Kimberly Loaiza, su hermana y Juan de Dios Pantoja están de pelea

Las hermanas Loaiza son tendencia en redes sociales luego de que protagonizaran una polémica que se originó por un asunto familiar. La discusión comenzó con un problema de salud que presentó su madre Mary Martínez, quien tuvo que visitar un centro de salud de urgencias, pues las creadoras de contenido digital empezaron a hacer una serie de declaraciones en donde explicaban su postura frente a la situación y la forma en la que estaban contribuyendo a la pronta recuperación de su progenitora.

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Mientras que Steff dijo que había acompañado a su mamá en todo el proceso clínico y hasta dio a entender que estaba sola asumiendo el rol de cuidadora; Kimberly aseguró que ella se encargaba de los gastos médicos y de la logística, a pesar de la existencia de problemas internos. Esto desató una oleada de críticas hacia la cantante, pues sus seguidores la juzgaron por priorizar su carrera y no el bienestar de la mujer.

Sin embargo, la versión de la pareja de Juan de Dios Pantoja se desmintió más tarde, cuando se conocieron reclamos por parte de Steff en donde señalaba que ella estaba buscando los medios para poder pagar los gastos médicos que ascienden a cinco millones de pesos mexicanos, que en moneda colombiana superan los mil millones de pesos. Para esto, solicitó la ayuda de sus fanáticos para que donaran en una cuenta de GoFundMe.





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Según la declaración de la joven, Kimberly se ha mantenido alejada de la condición familiar debido a que está siendo "manipulada" por su pareja y el padre de sus hijos. Además, aseguró que el cantante sostiene una mala relación con la familia Loaiza, por lo que ha llegado a aislar a la artista, controlar su dinero, restringir los encuentros de los niños con su tía y su abuela, proponer que Martínez reciba atención médica en una institución pública y demás gestos que han afectado la dinámica familiar.

Asimismo, Steff dio a conocer, entre lágrimas, que Kenia Os se sumó a la donación entregando la suma de 1.5 millones de pesos mexicanos, que corresponden a aproximadamente 315 millones de pesos colombianos. Es necesario mencionar que Os fue amiga de la pareja; sin embargo, su relación terminó debido a desacuerdos contractuales; por lo que demostró que no guarda ningún tipo de resentimiento contra sus colegas.

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