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Qué está pasando con Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Kenia Os y Steff Loaiza - CaracolTV

Con la hospitalización de emergencia de Mary Martínez, Kimberly Loaiza y Steff Loaiza han dado declaraciones sobre la dinámica familiar, involucrando a Juan de Dios Pantoja y a Kenia Os.

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Por qué Kimberly Loaiza, su hermana y Juan de Dios Pantoja están de pelea

La pelea inició luego de que se conociera la hospitalización de emergencia de Mary Martínez, la madre de las dos creadoras de contenido digital. Hasta Kenia Os se vio involucrada en el escándalo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Qué se sabe sobre la polémica de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza en redes sociales.