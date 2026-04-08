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Quién será el invitado que 'Día a Día' tendrá para su cumpleaños número 25 - CaracolTV

Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero se reunirán con Ricardo Montaner este 10 de abril en 'Día a Día' para el aniversario número 25.

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'Día a Día' tendrá invitado internacional de lujo en la celebración de sus 25 años

Todo está listo para la gran celebración de 'Día a Día'. Los presentadores y todo el equipo de producción tiene preparadas diferentes sorpresas para recordar la primera emisión del matutino.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Elenco de 'Día a Día' se prepara para la celebración de su cumpleaños número 25.