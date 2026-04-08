'Día a Día' tendrá invitado internacional de lujo en la celebración de sus 25 años

Carolina Soto, Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero, Juan Diego Vanegas y Carlos Calero están más que listos para los 25 años de 'Día a Día', el programa matutino que ha acompañado a generaciones y ha sido testigo de momentos históricos mientras ha estado al aire. Caracol Televisión publicó recientemente la promo de esta gran celebración, anunciando de esta forma todos los detalles que se deben tener en cuenta para conectarse con la transmisión.

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Cuándo se celebrarán los 25 años de 'Día a Día' y quién es el invitado especial

El evento tendrá lugar este viernes 10 de abril en su horario habitual, es decir, después de la primera edición de Noticias Caracol. Allí, los televidentes no solo se encontrarán con los conductores del programa, sino también con todas las sorpresas en la que ha venido trabajando la producción desde hace varias semanas.



"Vamos a hacer una fiesta para compartir con todos ustedes, va a estar aquí con nosotros Ricardo Montaner y tendremos muchas sorpresas más. Los esperamos en la celebración de esos 25 años", contó Soto.





El intérprete de temas como 'La gloria de Dios', 'Me va a extrañar', 'Tan enamorados', 'Déjame llorar', 'Aunque ahora estés con él' y 'Bésame' no solo se unirá al festejo, sino que también hablará de su paso por Colombia a propósito del concierto que dará en la noche del 9 de abril en el Movistar Arena de Bogotá y el 11 de abril en Bucaramanga.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a la noticia no se han hecho esperar: "Saludito para 'Día a Día' desde Planeta Rica", "Wow, qué felicidad, ya son 25 años", "Siempre los presentadores de 'Día a Día' están súper bonitos", son algunos de los mensajes que se destacan.

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Es necesario mencionar que para conmemorar este nuevo año, los presentadores lanzaron una dinámica que pretende premiar a una Súper Mamá con un viaje. Los interesados en participar pueden ingresar a este enlace y seguir el paso a paso para participar en la actividad.

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No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

