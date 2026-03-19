Cómo inscribir a la mamá en ‘Día a Día’ para ganar un viaje; requisitos que debe cumplir

Para eso, deben hacer un video, de máximo un minuto de duración, en el que quede registrado el porqué ella es una superheroína. La idea es que quede en evidencia que con su buena energía y entrega puede ser la mejor mamá ‘Día a Día’. En la grabación solo debe aparecer el adulto al que se quiere inscribir en el concurso; los videos en los que aparezcan menores de edad o más adultos no serán tenidos en cuenta.

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Cómo participar en 'La Súper Mamá de Día a Día'

Los interesados en participar de esta dinámica deben ingresar a https://www.caracoltv.com/dia-a-dia/la-super-mama-de-dia-a-dia, donde aparecerá el instructivo que se debe diligenciar. En ese sentido, se tienen que llenar datos de quien está realizando la inscripción como el nombre, el apellido y el parentesco. En cuanto a la inscrita, debe dar información que revelen datos básicos, incluidos medios para contactarla.



Es necesario mencionar que en este espacio se debe poner el número del pasaporte y también la foto del mismo. Asimismo, se adjuntará la foto del registro civil de uno de sus hijos y se cargará un video de máximo 40 MB, en formato MP4, en el que se muestre por qué la mamá postulada es considerada una superheroína en su hogar, qué la hace diferente y por qué merce ser premiada por la producción.

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"Muestra a esa Mamá Día a Día, en su casa, siendo la superhéroe de la casa, la que alegra el hogar, la que logra con su entusiasmo, entrega y buena energía ser la mejor mamá DÍA A DÍA, ayudando a sus hijos, haciéndolos reír, bailando, o dándoles el mejor amor de madre", se lee en la página.

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Finalmente, se debe aceptar el tratamiento de los datos personales, la Política de Tratamiento de la Información, así como también los Términos y Condiciones para finalmente guardar la inscripción.

"La selección de las mamás se hará de manera subjetiva de acuerdo con la viabilidad y realización de esta sección por parte de la producción", concluye el documento. ¡No te quedes sin participar!

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