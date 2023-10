Juan de Dios Pantoja respondió a quienes lo acusan de serle infiel a Kimberly Loaiza

Una verdadera polémica se ha formado en redes sociales luego de que se filtrara un video que presuntamente mostraría al creador de contenido digital Juan de Dios Pantoja siéndole infiel a su actual pareja sentimental Kimberly Loaiza , con quien tiene dos hijos llamados Juanito y Kima.

El clip fue grabado por una joven identificada como Patricia Milian, quien muestra a un hombre acostado en su cama junto a ella. Pese a que no se logra ver con claridad el rostro del sujeto, sí se observa su brazo, el cual presenta los mismos tatuajes que el artista mexicano.

Mira también: ¿Vuelve y juega? Dua Lipa es señalada de plagio, esta vez por una canción de Kimberly Loaiza

Luego de revelarse la noticia, Loaiza apareció a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 38 millones de seguidores, para mostrar un video en el que mostraba cómo el padre de sus hijos estaba golpeando a su puerta para intentar aclara la situación; sin embargo, ella se negó a dejarlo pasar.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para reaccionar. De hecho, muchos han afirmado que se trata de una estrategia de marketing para promocionar su próximo lanzamiento musical; no obstante, dicha información no ha sido confirmada por los involucrados, ni tampoco por sus respectivos equipos de trabajo.

No te pierdas: Kimberly Loaiza se cansa de las acusaciones que hacen contra su esposo y decide enfrentarlas



Juan de Dios Pantoja respondió a las críticas

Al conocer la nueva polémica en la que se encuentra involucrado, el intérprete de ‘Peligrosa’ se mostró en su cuenta de X (antes Twitter) para responder a todas las personas que le han enviado de mensajes de odio, argumentando que en su debido tiempo profundizará en el tema.

Publicidad

“Ya gente, dejen de molestar, no es una estrategia de marketing, ¿por qué se creen todo? Si eso fuera así, sería la peor idea del mundo”, escribió. Además, también han destacado otros mensajes en donde afirma que a la única persona que le debe explicaciones es a Kimberly.

Te puede interesar: Kimberly Loaiza sorprende al mostrarse en el hospital para someterse a una cirugía

Yo ya reconocí mi error por aquí pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim. Yo puedo ser todo lo peor pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida, la amo y la amare hasta mi ultimo día en esta tierra. — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) October 22, 2023

Loaiza, por su parte, ha señalado que no se siente molesta, pero sí decepcionada por lo ocurrido y de igual forma se ha dejado ver acompañada de sus dos pequeños.

“Mis hijos son mis fuerzas para seguir adelante”, escribió en las historias de su Instagram junto a una imagen en donde aparece recibiendo un beso de su niña.