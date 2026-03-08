Papel de 'La Usurpadora' no iba a ser para Gabriela Spanic, sino para una estrella mexicana

'La Usurpadora', producción que se estrenó en 1998, se convirtió en una de las producciones más recordadas de la televisión mexicana en aquella época y sigue teniendo un gran acogida en Caracol Televisión gracias al elenco, personajes y argumento. La historia se centra en dos mujeres físicamente idénticas, una de carácter manipulador y otra con una vida sencilla, quienes se encuentran por casualidad y acuerdan intercambiar sus vidas. Este cambio desencadena una serie de eventos que conforman la trama principal de la novela.

La producción contó con la participación de varios actores conocidos, entre ellos Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere y Dominika Paleta, entre otros.

Desde hace años ha circulado información sobre el proceso de selección del elenco principal de 'La Usurpadora', especialmente en torno al papel que finalmente interpretó Gabriela Spanic. Este rol incluía la interpretación doble de dos personajes: Paulina, de carácter más dócil, y Paola, con una personalidad antagonista. La producción de la telenovela consideró originalmente a otra actriz para estos personajes antes de que Spanic finalmente asumiera el protagónico.

La actriz mexicana que estuvo en la mira de los productores como posible protagonista fue Thalía, conocida por su trayectoria en telenovelas y su carrera musical. La intención inicial de la producción fue contactarla para interpretar las dos jóvenes en la historia. Las conversaciones entre los responsables de la telenovela y la actriz incluyeron la presentación del proyecto y la evaluación de su disponibilidad para asumir el papel principal.



Por qué Thalía rechazó ser 'La Usurpadora'

Sin embargo, la intérprete de 'Equivocada' no pudo aceptar la propuesta debido a compromisos con su carrera musical en ese momento. La planificación de giras y presentaciones en diferentes países limitó su disponibilidad de tiempo y la coincidencia de fechas con el calendario de grabaciones de la telenovela. Esta situación llevó a que la actriz no participara en el proyecto, dejando así la oportunidad abierta para que otra intérprete la asumiera.



"Principalmente se lo ofrecieron a Thalía, entonces me acuerdo muy bien que me dicen 'Gaby, si Thalía dice que no, vas a hacer el casting a México' y yo 'Ay, Santa Thalía di que no'", mencionó entre risas Spanic para una entrevista.

Spanic viajó desde Venezuela hasta Ciudad de México para realizar este proceso de selección ante los productores y demostrar su capacidad para interpretar a las dos hermanas con personalidades contrastantes.

Finalmente, Gabriela se quedó con el protagónico, marcando un momento clave en su carrera actoral.

