Gabriela Spanic contó en entrevista que sus papeles como Paulina y Paola en 'La Usurpadora' iban a ser interpretados originalmente por Thalía, la cantante mexicana. Esta fue la razón por la que la artista no tomó el proyecto.

Papel de 'La Usurpadora' no iba a ser para Gabriela Spanic, sino para una estrella mexicana

La protagonista de la novela mexicana concedió una entrevista hace años donde reveló que Thalía fue fichada por la producción para ser parte de este proyecto. Este fue el motivo por el que no aceptó la propuesta.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 8 de mar, 2026
Ella es la actriz que casi le quita a Gabriela Spanic su protagónico en 'La Usurpadora'.