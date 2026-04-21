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Qué grupo de ‘A Otro Nivel’ quedó eliminado: no logra superar sus conflictos internos - CaracolTV

Tras no ser salvados por el público, Los Vozarrones enfrentan un último duelo contra Cuatro en Línea y quedan eliminados, luego de una presentación donde los conflictos influyen en la decisión final.

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El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ no logra superar sus conflictos internos

Tras no ser salvados por el público, Los Vozarrones enfrentan un último duelo contra Cuatro en Línea y quedan eliminados, luego de una presentación donde los conflictos influyen en la decisión final.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de abr, 2026
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