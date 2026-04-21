El grupo eliminado de ‘A Otro Nivel’ no logra superar sus conflictos internos

En una nueva jornada de eliminación en ‘A Otro Nivel’, el público define a dos de los grupos que continúan en competencia. El Cuartetazo y Four to Sing obtienen la mayoría de votos y aseguran su permanencia en el programa. Tras este resultado, el jurado asigna las canciones para su siguiente presentación: El Cuartetazo recibe el tema “Va con tu recuerdo”, mientras que Four to Sing se prepara con “Si tú no estás”.

Con estos resultados, Los Vozarrones y Cuatro en Línea quedan en peligro y deben enfrentarse en un duelo definitivo frente al jurado, que tiene la responsabilidad de elegir cuál grupo sigue en competencia y cuál abandona el programa.



Antes del veredicto, los jurados evalúan las presentaciones iniciales de ambos grupos. En el caso de Cuatro en Línea, se evidencian diferencias internas previas a la noche de eliminación. Una de sus integrantes manifiesta inconformidad con el compromiso del grupo y expresa su intención de no continuar en esas condiciones.

Sus compañeros responden que están trabajando para mejorar y mantenerse unidos. Tras su presentación, el jurado señala que se percibe disfrute en el escenario y resalta el desempeño vocal. También menciona la ausencia de una propuesta coreográfica más elaborada y advierte sobre errores en la letra que generan desconcentración. A pesar de esto, reconocen una recuperación frente a presentaciones anteriores.





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Por su parte, Los Vozarrones llegan al escenario en medio de conflictos constantes. Durante los ensayos, el grupo presenta dificultades para dialogar sobre errores sin que surjan discusiones. Su líder solicita un cambio de actitud para evitar la continuidad de los conflictos, mientras una integrante expresa su deseo de cambiar de grupo.

En la evaluación, el jurado indica que la presentación muestra un avance progresivo, pero aún falta cohesión en la energía del grupo. Señalan que la tensión entre los integrantes es visible en el escenario y afecta el resultado final. También recomiendan fortalecer la comunicación y la escucha para mejorar la convivencia.

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Luego de estas valoraciones, ambos grupos realizan su última presentación en busca de permanecer en la competencia. Tras deliberar, el jurado anuncia que Cuatro en Línea continúa en el programa, mientras que Los Vozarrones quedan eliminados.

Finalmente, se define que Cuatro en Línea deberá enfrentar su próximo reto con la canción “Conteo regresivo”, en una nueva etapa donde buscarán consolidar su desempeño y superar las dificultades internas evidenciadas durante la competencia.

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