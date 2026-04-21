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Por qué Karol G no hará concierto de Tropicoqueta en Medellín, su casa - CaracolTV

La artista anuncia su recorrido mundial con inicio en julio y paso por Bogotá en diciembre, mientras su equipo confirma que no hay fecha prevista para Medellín por temas logísticos.

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Razón por la que Karol G no hará concierto en Medellín, su casa

La artista anuncia su recorrido mundial con inicio en julio y paso por Bogotá en diciembre, mientras su equipo confirma que no hay fecha prevista para Medellín por temas logísticos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Karol G no se presentará en Medellín en su tour.jpg