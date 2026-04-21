Razón por la que Karol G no hará concierto en Medellín, su casa

La cantante Karol G anunció su gira internacional Tropitour, con la que recorrera diferentes ciudades del mundo interpretando canciones de su álbum “Tropicoqueta”. El anuncio oficial de las fechas se realizó el martes 21 de abril, días después de su presentación en el festival Coachella, donde al finalizar su show informó que iniciaría un nuevo tour global.

Mira también: A quiénes invitó Karol G a su segunda presentación en Coachella 2026, ¿Shakira apareció?



Por qué Karol G no llevará su gira de Tropicoqueta a Medellín

El calendario de la gira estableció que el inicio se dará en julio en Estados Unidos, mientras que la llegada a Colombia quedó programada para diciembre. Sin embargo, el anuncio generó reacciones entre seguidores al confirmarse que no se incluyó una fecha en Medellín, ciudad de origen de la artista.



Dentro de las fechas reveladas, solo se programó un concierto en el país. Este evento quedó fijado para el 4 de diciembre de 2026 en el Estadio El Campín, en Bogotá. Aunque el equipo de trabajo indicó que podrían sumarse nuevas presentaciones en otros lugares, no se confirmó que estas incluyeran territorio colombiano.

Mira también: Cuánto costó la ropa que usó Karol G en Coachella 2026: valor en pesos colombianos

Posteriormente, el equipo de la artista explicó las razones por las que Medellín no formó parte del itinerario inicial. La ausencia de la ciudad estuvo relacionada con las condiciones actuales del Estadio Atanasio Girardot, escenario habitual para conciertos de gran formato. Según la información entregada, el estadio entró en un proceso de renovación con el objetivo de ampliar su capacidad a 60 mil personas.



Publicidad

Debido a estas obras, el lugar no se encontrará disponible para la realización de espectáculos durante el periodo en que se desarrollará la gira. Las intervenciones en la infraestructura implica limitaciones técnicas y logísticas que impedirán la programación de eventos masivos como el concierto previsto.

Publicidad

Tras conocerse esta información, en redes sociales surgieron distintas propuestas por parte de seguidores. Algunas plantearon la posibilidad de que la artista regresara en 2027 para participar en la inauguración del renovado estadio. Otras mencionaron alternativas como escenarios cerrados dentro de la ciudad, el Arena Primavera es uno de ellos, aunque ninguna de estas opciones fue confirmada oficialmente.

Mira también: Karol G habló de tener hijos y aclaró si se siente "atrasada" por no ser mamá

Mientras tanto, la gira continua con su planificación original, enfocada en diferentes mercados internacionales. En Colombia, el único evento confirmado se mantiene en Bogotá, a la espera de posibles anuncios adicionales que ampliaran la agenda.

En cuanto a la venta de entradas, se informó que los boletos estarían disponibles a través de la plataforma Ticketmaster en los días posteriores al anuncio. Por el momento, la programación oficial no incluyó nuevas fechas en Medellín ni confirmó cambios en los escenarios previstos dentro del país.

Publicidad

Mira también:Karol G habló de su ruptura con Feid: "Hay que trabajar en uno para saber cuándo irse"

