Ellos son los dos hermanos de Michael Jackson que tuvieron hijos con una colombiana

Alejandra Rodríguez se enamoró primero de Randy Jackson, exintegrante de los Jackson 5, con quien tuvo a sus dos hijos mayores; uno de ellos nació en Bogotá, en donde ella descubrió que estaba embarazada.

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Posteriormente, la colombiana, mamá del protagonista de la película sobre la vida de Michael Jackson, tuvo una relación amorosa con Jeremaine Jackson, que también hizo parte de la banda familiar. Con él, Alejandra tuvo tres hijos (uno adoptivo), entre los que se encuentra Jaafar.

Pese a la insólita situación, en la familia Jackson no hubo conflicto por este tema. Incluso, contó Alejandra en ‘Los Informantes’, cuando Michael se enteró de la relación de ella y Jeremaine, le preguntó a él si en realidad estaba enamorado; como él le dijo que sí, les dio su apoyo.

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La relación amorosa de la colombiana con Jeremaine tampoco funcionó y terminaron separándose. No obstante, ambos estuvieron acompañando a su hijo Jaafar en el estreno de ‘Michael’, película sobre el ‘Rey del Pop’ que él protagoniza.



¿Cuántos hermanos tiene Michael Jackson?

Michael Jackson tuvo un total de nueve hermanos, con quienes compartió no solo la infancia en Gary, Indiana, sino también una intensa vida artística que marcaría la historia del entretenimiento.

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El clan Jackson estuvo conformado por diez hijos en total. Los hermanos de Michael son: Rebbie Jackson, Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, La Toya Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson y Janet Jackson. Además, existió un hermano gemelo de Marlon, Brandon Jackson, que falleció poco después de nacer.

Varios de ellos formaron parte del icónico grupo Jackson 5, con el que iniciaron su carrera bajo la guía de su padre, Joe Jackson. Este proyecto fue clave para lanzar a Michael al estrellato desde una edad temprana.

A lo largo de los años, la familia Jackson se consolidó como una dinastía musical sin precedentes. Aunque Michael destacó por su carrera en solitario, sus hermanos también desarrollaron trayectorias artísticas y empresariales propias, manteniendo vigente el legado familiar en la industria del espectáculo.