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Cuántos hermanos tiene Michael Jackson: dos tuvieron hijos con una colombiana

Detalles sobre quiénes son los hermanos de Michael Jackson que tuvieron hijos con una colombiana, que vivió más de 20 años en la mansión de la familia del 'Rey del Pop'.

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Ellos son los dos hermanos de Michael Jackson que tuvieron hijos con una colombiana

El ‘Rey del Pop’ fue cuñado, por partida doble, de Alejandra Rodríguez Martínez, que tuvo cinco herederos; dos nacieron de su primera relación y tres, del otro vínculo amoroso.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Ellos son los hermanos de Michael Jackson que tuvieron hijos con una colombiana