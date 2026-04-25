Cuándo y a qué hora van a dar el documental 'Álvaro Mutis' en Caracol Televisión

'Álvaro Mutis', un documental de Caracol Televisión, que mostrará la vida y obra de este reconocido poeta y escritor colombiano, nacido en Bogotá el 25 de agosto de 1923 y fallecido en Ciudad de México el 22 de septiembre de 2013, se presentará este domingo 26 de abril después de 'Los Informantes'.

Mira también: FOTOS: Karol G llega con Feid al preestreno de su documental ¡Que viva el amor!



Su vida refleja no solo su trayectoria personal, sino también la historia de su época y su país. Abandonó el bachillerato para dedicarse a la poesía y trabajó en diversos oficios culturales. A pesar de enfrentar problemas legales y pasar tiempo en prisión, Mutis alcanzó fama mundial con su obra, especialmente con la novela 'La nieve del almirante'. Fue un amigo cercano de Gabriel García Márquez y tuvo una influencia significativa en su vida y obra. Mutis es recordado como un testigo y protagonista excepcional de su tiempo.

Una vida que cuenta un país, un tiempo, un pasado del que quedan cada vez menos vestigios. Como uno de los más grandes poetas y escritores, como un personaje sin igual, como un testigo y protagonista excepcional de su mundo, Álvaro Mutis se merece todos los homenajes. En palabras del escritor y periodista Fernando Quiroz:

"Fascinante como pocos escritores colombianos. Álvaro Mutis fue un personaje en sí mismo, tan enamorado del mar como de las montañas sembradas de café, que vivió el lujo y también la cárcel, que abandonó los estudios para dedicarse al billar y a la poesía, que vivió el exilio, que fue viajero incansable, que escribió buena parte de su obra en hoteles y en aeropuertos, y que le dio a Colombia la distinción más grande de la lengua castellana: el premio Cervantes", señaló.





Mira también: Feid no acompañó a Karol G en la premiere de su documental, pero esto confirmaría que siguen juntos

Publicidad

El centenario de su nacimiento, en 2023, sirvió como pretexto para exaltar cada vez más su obra y su recuerdo. No se pierda el documental 'Álvaro Mutis' este domingo 26 de abril después de 'Los Informantes'.

Mira también: La imponente entrada de Karol G al preestreno de su documental: También llegó Lina Tejeiro