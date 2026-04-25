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Documental 'Álvaro Mutis' en Caracol TV: fecha y hora para verlo- CaracolTV

Especiales Caracol presentará un documental este fin de semana en el horario de la noche. Conoce la historia del reconocido poeta y escritor colombiano, nacido en Bogotá.

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Cuándo y a qué hora van a dar el documental 'Álvaro Mutis' en Caracol Televisión

Especiales Caracol presentará un documental este fin de semana en el horario de la noche. Conoce la historia del reconocido poeta y escritor colombiano, nacido en Bogotá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Qué documental van a dar en Caracol y a qué hora conectarse para verlo.